Varlıkların Hareket Özellikleri - 3. Sınıf Varlıkların Hareket Özellikleri Konu Anlatımı ve Örnekleri

Dünya üzerinde insanlar, hayvanlar, bitkiler ve diğer mikroorganizmalar hareket enerjisini sürekli olarak kullanırlar. Yaşamın devamlılığı ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için hareket çok önemlidir. Bu yazımızda varlıkların hareket özellikleri nelerdir ve hareket türleri nelerdir gibi soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağız.

Varlıkların Hareket Özellikleri

3. Sınıf Fen Bilimleri dersi içeriğinde varlıkların hareket özellikleri nelerdir başlığı altında incelenen ve örneklerle anlatılan hareket konusu temel bilgileri oluşturmak açısından oldukça önemlidir.

Hareket, bir varlığın başka bir varlığa göre yer ve yön değiştirmesidir. Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebilirler. Cansız varlıkların hareket edebilmesi için dışarıdan bir etkiye yani kuvvete ihtiyaçları vardır. Varlıkların hareket özellikleri çok fazla çeşitliliğe sahiptir. İnsanlar; yürümek, yüzmek, koşmak, sürünmek, atlamak, zıplamak gibi hareket özelliklerine sahiptir. Hayvanlar arasında ise bunlara ek olarak uçma hareketini kullanan canlılar da vardır. Bitkilerin hareket özelliği ise biraz farklılık gösterir. Güneşin ve suyun konumuna göre hareket etme, köklerin toprakta ilerlemesi gibi hareket özelliklerini sergilerler. Cansız varlıklar kendi başlarına hareket edemedikleri için dışarıdan uygulanan bir kuvvete ihtiyaç duyarlar.

3. Sınıf Varlıkların Hareket Özellikleri Konu Anlatımı ve Örnekleri

Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir. Varlıkların hareket özellikleri dış etkilere ya da kendi iradelerine göre değişim göstermektedir. İnsanların ve hayvanların hareket ederken oluşturdukları farklı kombinasyonlar ortaya çıkmaktadır. Yürümek, koşmak, yüzmek, zıplamak, yüksekten atlamak vb. gibi farklı hareket şekilleri bulunmaktadır. Bu örnekler hareket çeşitlerinin daha özel ve daha detaylı başlıklarını oluşturuyor. Ders içeriğine göre hareket türlerini 5 başlık altında inceleyeceğiz. Peki bu hareket türleri nelerdir?

Hareket türleri 5 ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar ise şu şekildedir; hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme.

Hızlanma Nedir?

Hızlanma: Duran veya yavaş hareket eden varlığın hızını artırmasıdır.

Örneğin;

Kalkışa başlayan uçak.

Yeşil ışıkta geçen araba.

Yarışa başlayan sporcu.

Yavaşlama Nedir?

Yavaşlama: Hareket eden bir varlığın hızını azaltmasıdır.

Örneğin;

Kırmızı ışığa yaklaşan araba.

İstasyona yaklaşan tren.

Limana yaklaşan gemi.

Dönme Nedir?

Dönme: Bir varlığın kendi etrafında ya da başka bir varlığın etrafında dönmesidir.

Örneğin;

Dünya, ay gibi gezegenler.

Lunaparktaki atlı karınca, dönme dolap.

Çevrilen topaç.

Sallanma Nedir?

Sallanma: Bir varlığın ileri geri sallanmasıdır.

Örneğin;

Salıncağın hareketi.

Duvar saatinin sarkacı.

Beşiğin hareketi.

Yön Değiştirme Nedir?

Yön değiştirme: Hareket eden bir varlığın kuvvetin etkisi ile yönünü değiştirmesidir.

Örneğin;

Viraja giren araba.

Raket ile vurulan top.

Yerden seken top.