Türkçede anlamı, kökeni ya da eş anlamlı bilinmeyen pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin kimi Türkçe kökenli iken kimileri ise dilimize yabancı dillerden geçmiştir. Yabancı kökenli olan ve dilimize geçen kelimelerden biri olarak varlıklı kelimesi de Türkçede günlük hayat içerisinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Ancak eş anlamlı karşılığı tam olarak bilinmez. İşte, Varlıklı eş anlamlısı nedir? Varlıklı kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Varlıklı kelimesinin anlamı

Varlıklı kelimesi mal varlığı fazla olan, zengin kimseleri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kökeni Türkçe değil Arapçadır. Türkçenin farklı diller ile etkileşime girmesinden kaynaklı olarak dilimize geçmiş ve günümüzde yaygı bir kullanıma sahip olmuştur. Varlıklı kelimesi bir sıfattır. Kişiler cümle içerisinde bir kişinin mal fazlalığını ya da maddi durumunu anlatmak istediğinde bu kelimenin kullanımına başvurur.

Varlıklı kelimesinin eş anlamlısı

Bir kişinin mal fazlalığını tanımlamak için kullanılan varlıklı kelimesinin 3 farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunlar, zengin, varsıl ve gönçtür. Varsıl ve gönç eş anlamlıları halk arasında sık kullanılan ve bilinen kelimeler olmasa da cümle içerisinde varlıklı yerine kullanıldığında yanlış bir ifadeye yol açmaz. Ancak yine de kişiler cümle içinde varlıklı kelimesi yerine zengin kelimesini kullanmayı tercih eder. Zengin kelimesi de varlıklı kelimesinin yerini tutar. Bu kelimenin yazılışı varlıklı kelimesi ile tamamen farklı olsa da aynı anlamı taşıdığı için rahatlıkla kullanılabilir. Gönç ve varsıl kelimeleri ise eskiden kullanılan ancak günümüzde kullanımı tercih edilmeyen eş anlamlı kelimelerdir.

Varlıklı kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Çok varlıklı bir aileden geldiği için dillere destan bir düğün yaptılar.

Varlıklı olduğu için her istediği hemen oluyordu.

Varlıklı kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım