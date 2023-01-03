Varoluşçuluk Nedir? Felsefede Varoluşçuluk Akımı Özellikleri ve Temsilcileri

Varoluşçuluk, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da ortaya çıkan bir felsefi akımdır. Bu akımda asıl olan insanın kendisi ve özgürlük kavramıdır. Pek çok farklı sanatçı tarafından temsil edilir. Sanata, felsefeye ve özellikle varoluşçuluk akımına ilgi duyan pek çok kişi, varoluşçuluk akımının özelliklerini, varoluşçuluk akımının Türkiye'de bulunan temsilcilerini bilmek isterler. Bu akımı ilk defa duyan kişiler ise "Varoluşçuluk nedir?" sorusunun yanıtını ararlar. İşte detaylar…

Varoluşçuluk Nedir?

Varoluşçuluk yani diğer bir adı ile egzistansiyalizm; 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkan ve bireyselliği ön plana alındığı, insanın varlık olarak tüm yönleri ile incelendiği felsefe sistemidir. Bu sistemde, özgürlük ve sorumluluk kavramları ön plana çıkar. İnsan yeryüzüne fırlatılmış gibidir. Bu nedenle insan önce kendi varlığına daha sonra ise diğer insanlara sorumludur. Bu akım 4 temel fikri savunmaktadır. Bu fikirler şu şekildedir:

Varoluş her zaman bireyseldir. Bu fikir bilinç tin, akıl ve düşünceye öncelik veren idealizmin karşıtıdır. Varoluş, öncelikli olarak varolmanın sorununu içinde taşır ve bu bağlamda varlığın anlamının araştırılmasını da içerir. Varoluş, insanın içerisinden bir tanesini seçtiği bir olasılıklar bütünüdür. İnsanın önünde bulunan tüm olaranaklar, öteki insanlar ve nesnelerle birlikte oluştuğu için varoluş kavramı her zaman "dünyada var olma" şeklinde karşımıza çıkar. Farklı bir söylem ile insan her zaman seçimini sınırlandıran ve şart koyan tarihsel bir durum içerisinde yer alır.

Varoluşçuluk Akımı Özellikleri

İnsan, öncelikle kendini bulmalı ve özünü elde etmelidir. Hiçbir güç; insanı kendinden, kendi özünden kurtaramaz.

Varoluşçuluk akımı, insanın kendi varlığının nedenini sorgulamasını ister. Her insanın kendi iradesi ve istekleri ile oluşturacağı bir geleceği bulunur.

Bu akıma göre insanı insan yapan kendi kararlarıdır. Önemli olan doğru, herkesin kabul ettiği objektif doğru değil, kişisel doğrudur.

İnsanın önünde bulunan olanakların hepsi öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluşur. Bu nedenle varoluş "dünya içerisinde var olma" halidir.

İnsan özgürlüğü oldukça önemlidir. Öyle ki, insan özgür olmaya mahkumdur.

Varoluş akımını barındıran yapıtlarda herhangi bir karakter yoktur, çeşitli durumlarla karşılaşmış insanlar bulunur.

Varoluşçuluk Felsefesi Temsilcileri

Varoluşçuluk temsilcilerinin başında Jean Paul Sartre ismi gelir. Diğer isimler ise şu şekildedir:

Albert Camus,

Martin Heidegger,

Karl Jaspers,

Gabriel Marcel,

Andre Gide,

Samuel Beckett,

Maurice Merleau- Ponty

Nicola Abbagnano,

Nietzsche,

Franz Kafka

Bu akımın Türk Edebiyatındaki temsilcileri ise şu şekildedir:

Oğuz Atay,