Varsıl Eş Anlamlısı Nedir? Varsılın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İletişimde derinlik sağlayan ve dile zenginlik katan eş anlamlı sözcükler, Türkçe 'de sıklıkla kullanılır. Bunun nedeni yabancı kelimeler ile eski Türkçe kelimelerin dilimizde tam karşılıklarının bulunmasıdır. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek, anlamlarını öğrenmenin yanında dilin etkin kullanılmasını da sağlar. Bu doğrultuda varsıl eş anlamlısı nedir? Varsılın eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır? soruları da anlam kazanır.

Varsıl Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimizde sıfat görevi gören "varsıl" kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde "zengin" ya da "varlıklı" sözcüklerine karşılık gelir. Aynı zamanda "mal sahibi", "mülk sahibi" tamlamaları da varsıl kelimesinin geldiği anlamlardır.

Varsıl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanılması

Kelimelerin zihnimizdeki karşılıklarını netleştirmek ve manalarını doğru algılamak için onları cümle içinde kullanmak iyi bir yoldur. "Varsıl" kelimesinin cümle içinde geçen birkaç örneği şöyle olabilir;

"Şehrin en varsıl iş insanı, zihin engelli çocuklar yararına bir okul yaptırdı."

"Varsıl bir ailesi olmasına rağmen oldukça mütevazı bir yaşam sürüyordu."

Varsıl Kelimesinin Eş Anlamlı Olduğu Kelimeler

Varsıl sözcüğüne karşılık gelen kelimeler onun eş anlamlısıdır. Yani, "zengin" ve "varlıklı" sözcükleri ile "servet sahibi" ve "mal sahibi", "mülk sahibi" isim tamlamaları varsıl kelimesinin eş anlamlılarıdır. Bu sözcükler varsıl sözcüğünün yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı bozulmaz. Ayrıca tüm bu kelimeleri birbirlerinin yerine kullanmak da mümkündür.

Varsıl Kelimesinin Eş Anlamlarının Cümle İçinde Kullanılması

Eş anlamlısı olan kelimeleri cümle içinde kullanmak varsıl sözcüğünü anlamak ve sözcüğün anlamını zihinde pekiştirmek için doğru olacaktır.