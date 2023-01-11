Vasfi Mahir Kocatürk Kimdir? Vasfi Mahir Kocatürk Şiirleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Meraklıları için Vasfi Mahir Kocatürk kimdir sorusunu detaylarıyla cevaplandırdık. Şairlik ve oyun yazarlığı dışında politikacı kimliği de olan Vasfi Mahir Kocatürk hayatı dikkat çekicidir. Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Kocatürk eserleri ile hala konuşulmaktadır. Vasfi Mahir Kocatürk hangi akımı ve topluluğa dahil olduğundan tutun da şiirleri ve eserleri bilmeyenleri için soru işaretidir. Biz de bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak için Kocatürk hakkında araştırma yaptık. Araştırmalarımızın devamında Vasfi Mahir Kocatürk kimdir sorusuna ve hayatı, edebi kişiliği hakkındaki soru işaretlerine değineceğiz.

Vasfi Mahir Kocatürk Kimdir? Vasfi Mahir Kocatürk Hayatı

1907 yılında Gümüşhane'de doğan Kocatürk hayatı boyunca çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği, müdürlük, müfettişlik yapmıştır. 1950 – 1954 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gümüşhane milletvekili olarak bulunmuştur. Tüm bu süre boyunca edebiyatla da ilgilenen Kocatürk arkasında birçok eser bırakarak 1961 yılında Ankara'da vefat etmiştir.

Vasfi Mahir Kocatürk Edebi Kişiliği, Dahil Olduğu Akım ve Topluluk

Kocatürk'ün edebi yaşamı 1926 yılında farklı farklı dergilerde yayımlanan şiirleriyle başladı. Ama asıl adından söz edilen dönem 1928 yılında Yedi Meşaleciler topluluğuna katılmasıyla oldu. Topluluğun diğer üyeleri ile beraber ortak olarak Yedi Meşale kitabını çıkarmış ve eserleri burada toplanmıştır. Sanat sanat içindir anlayışını benimseyerek önceleri epik şiiri yazsa da daha sonraları hece ölçüsüyle şiir yazmış ve aşık tarzı şiire yönelmiştir.

Vasfi Mahir Kocatürk Şiirleri Ve Eserleri

ŞİİR:

Dağların Derdi (Yedi Meşaleciler'le birlikte, 1928)

On İnkılap (1935)

Tunç Sesleri (1935)

Geçmiş Geceler (1936)

Bizim Türküler (1937)

Ergenekon (1941)

Hayat Şarkıları (1965)

OYUN:

Yaman (1933)

Sanatkar (1965)

DENEME-İNCELEME-ANTOLOJİ:

En Güzel Türk Manileri (1933)

Lafonten Hikayaleri (1934)

Şâheserler Antolojisi (1 cilt, 1934-1939)

Divan Şiiri Antolojisi (1947)

Osmanlı Padişahları (1949)