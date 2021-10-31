Kişiler, gün içerisinde internette ve televizyonda gördükleri ve dinledikleri konuşmalarda duydukları kelimeleri araştırmak isterler. Bazı kelimeler günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılsa da tam olarak anlamları bilinmeyebilir. Buna ek olarak bazı kelimelerin eş anlamları hakkında da yeterli bilgi olmadığı için kişiler cümle içerisinde doğru kullanımı bilmeyebilir. Bu kelimelerden biri olan ve sık sık cümle içinde kullanılan vatandaş kelimesi de eş anlamı fazla olan kelimeler arasında yer alır. İşte Vatandaş eş anlamlısı nedir? Vatandaş kelimesinin eş anlamlısı ile örnek cümle kullanımı.

VATANDAŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Vatandaş kelimesinin sözlük anlamı, bir ülkenin, bir toprak parçasının üzerinde yaşayan kişidir. Vatandaşlık hakkı anayasa ile yönetilen ülkelerde vatandaşa vaat edilen haklar ile kişi o ülkeye ve kurallarına bağlı bir şekilde yaşar. Vatandaşlık kişilerin yaşadığı topraklarda tüm haklarının koruma altına alınmasını sağlar.

VATANDAŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Vatandaş kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olsa da cümle içerisinde kelime olarak aynı görevi görür. Vatandaş kelimesinin en yaygın eş anlamlısı yurttaştır. Bunun yanı sıra sakin, hemşehri, tebaa ve uyruk da bilinen eş anlamlı kelimelerin arasında yer alır. Tebaa kelimesi Osmanlı döneminde kullanılan bir tabirdir. Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan her kişi tebaa olarak tanımlanırdı. Günümüzde kullanımı çok sık olmasa da özellikle eski metinlerde kullanımına sıklıkla rastlanır.

VATANDAŞ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Vatandaşlar yaşadıkları ülkenin yönetiminden memnun değildi.

Kişiler vatandaşlık haklarına sıkı sıkıya tutunmalılar.

Vatandaşlık hakları sayesinde miras hakkını eşit bir şekilde almayı başardı.

VATANDAŞ EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Tebaa:

Osmanlı tebaası müslim ve gayrimüslim topluluklardan meydana geliyordu.

Yurttaş:

Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir yurttaş eşit haklara sahiptir.

Hemşehri:

Hemşehri tanışıklığı sayesinde hastanedeki işlerini kolayca halletti.

Sakin:

Apartman sakinleri yapılan seçimle yeni yöneticisini seçti.