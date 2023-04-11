İçerisinde yaşadığımız toplumda 18 yaşını doldurmuş bireyler olarak belli başlı haklarımız ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bunlar toplumsal ve bireysel olarak ayrılabilir. Bir toplum içinde bir arada ve huzurlu bir yaşam sürebilmek için bireylerin bu kurallara uyması gerekir. Vatandaşlık hakları ve sorumlulukları ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; vatandaşlık hakları ve sorumlulukları, kimlere vatandaş denir vatandaşlık görevleri nelerdir, vatandaş nedir, vatandaşlık görevleri nelerdir?

Kimlere Vatandaş Denir?

Vatandaş dediğimiz kavramı şu şekilde açıklayabiliriz; bir ülke içerisinde politik kurumların bir parçası olan bireylere vatandaş denir. Anayasal ülkelerde bireyler anayasadaki haklardan yararlanabilmek için o ülkenin vatandaşı olarak sayılmaları gerekir. Ülkemizde Türk vatandaşlığı kanunu 1964 yılında kabul edilmiştir. Daha sonrasında da birkaç kez değişikliğe uğramıştır. Vatandaşlık ile ilgili işler ise İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık görevleri devlet tarafından koyulan kanunlar ile belirlenir. Vatandaş olan kişiler ise bu kanunlara uymak ve ekstra sorumlulukları var ise bu sorumlulukları da yerine getirmek zorundadır. Kişiler bu sorumlulukları bilinçli şekilde yerine getirmeli ve bu şekilde çocuklarını da bu bilinç ile yetiştirmelidir.

Vatandaşlık Görevleri;

Vergi Vermek: Devlet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ve vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek için vatandaşlarından belli miktarda ve düzenli olarak bir ücret alır. Bu ücrete vergi adını veriyoruz. Vergi olarak verdiğimiz bu ücretler bize okul, hastane, köprü ve yol olarak geri döner ve vatandaşlar olarak faydalanırız.

Devlet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ve vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek için vatandaşlarından belli miktarda ve düzenli olarak bir ücret alır. Bu ücrete vergi adını veriyoruz. Vergi olarak verdiğimiz bu ücretler bize okul, hastane, köprü ve yol olarak geri döner ve vatandaşlar olarak faydalanırız. Kanunlara Uymak: Milyonlarca insanın aynı topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmesi için belli başlı kurallara ihtiyacımız var. Devlet de bu kuralları kanunlar ile bize bildirir. Vatandaşlar ise bu kurallara uyarak düzen içerisinde yaşayabilirler. Bu kurallara yani kanunlara uymayanlar ise cezalandırılır.

Milyonlarca insanın aynı topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmesi için belli başlı kurallara ihtiyacımız var. Devlet de bu kuralları kanunlar ile bize bildirir. Vatandaşlar ise bu kurallara uyarak düzen içerisinde yaşayabilirler. Bu kurallara yani kanunlara uymayanlar ise cezalandırılır. Askerlik Yapmak: Bir erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa ve sağlıklı ise 20 yaşında askere gider. Sınırlarımızı korumak amacıyla her genç erkek askere gider. Ülkemizi korumak adına çalışan bu kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'dir.

Vatandaşlık Hakları;