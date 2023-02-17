Vaveyla Ne Demek? Arapça Vaveyla Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Vaveyla kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize zamanla yerleşmiştir. Farklı alanlarda ve farklı kaynaklarda bu kelime karşımıza çıkmaktadır. Türk edebiyatı için de önemli bir şiirdir. Yazıldığı günden yıllar sonra bile gündeme gelmeye devam etmektedir. Vaveyla ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; vaveyla ne demek, vaveyla cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir, vaveyla ne anlama gelir, kalb-i vaveyla ne demek?
Dilimize Arapça' dan gelen bu kelime "çığlık" anlamına gelmektedir. Günlük hayatta çığlık kelimesi daha sık kullanılmasına rağmen, özellikle edebiyatta vaveyla kelimesi ile daha çok karşılaşılmaktadır. Vaveyla kelimesi ile karşılaştığında okuyucu bunun çığlık anlamına geldiğini bilmelidir. Genel olarak "vaveyla koparmak" tabiri içinde kullanılır. Bu tabir "çığlık atmak" anlamına gelir.
Cümle içinde kullanımına Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir sözü ile örnek verebiliriz; "Mısır' ın değme ağıtçıları bile sanırım vaveylalarında benimle yarışa giremezlerdi."
Vaveyla (Namık Kemal)
Feminin rengi aksedip tenine
Yeni açmış güle misal olmuş
İn'itafiyle bak! ne al olmuş!
Serv-i simin safalı gerdenine
Bu letafetle ol nihal-i revan
Giriyor göz yumunca rü'yama
Benziyor aynı, kendi hülyama
Bu tasavvur dokundu sevdama
Ah böyle gezer mi hiç canan?
Gül değil arkasında kanlı kefen
Sen misin sen misin ey garib vatan!
Bu güzellikte hiç bu çağında
Yakışır mıydı boynuna o kefen?
Cisminin her mesamı yare iken
Tuttun evladını kucağında
Sen gider isen bizi kalır sanma
Şühedan oldu mevt ile handan
Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?
Tende yaştan ziyadedir al kan
Söyleyen söylesin sen aldanma!
Sen gidersen bütün helak oluruz
Koynuna can atar da hak oluruz
Git vatan! Kabe'de siyaha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbela'da Meşhed'e at
Kainatta o hey'etinle görün!
Bu temaşaya Hak da aşık olur
Göze bir alem eyliyor izhar
Ki cihanda büyük letafeti var
O letafet olunsa ger inkar
Mezhebimce demek muvafık olur
Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!
Şühedanı çıkar da ortaya saç!
De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir
Şu mubârek Habîb-i zî-şânın
Şu kefensiz yatan şehîdânın
Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
Tazelensin mi kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?
Yakışır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
Dininin kalmasın mı bir eseri?
Adem evlâdı bir takım cânî
Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?