Vazgeçmek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Vaz Geçmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelimeler zaman içinde birleşerek kalıplaşmış ve anlam bütünlüğü kazanmıştır. Fiil ve isim köklerinden oluşan kelimelerin bir kısmı birleşik yazılırken, bazıları ise ayrı yazılmalıdır. Bu durum, kelimenin anlamına ve kullanımına göre değişiklik gösterir. İşte "vazgeçmek" kelimesi de bu bağlamda sıkça yanlış yazılan ifadelerden biridir. Vazgeçmek nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına cevap bulmak, bu sebepten dolayı oldukça değerlidir.

Vazgeçmek Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "vazgeçmek" şeklinde bitişik olmalıdır. "Vaz geçmek" şeklinde ayrı yazımı ise yanlıştır.

Vazgeçmek, kalıplaşmış bir fiildir ve zaman içinde birleşerek tek bir anlam kazanmıştır. Anlam bütünlüğü taşıdığı için ayrı yazıldığında kelimenin anlamı bozulur. Türkçede, "vaz" kelimesi tek başına bir anlam taşımaz, bu nedenle ayrı yazıldığında dilbilgisi açısından hatalı olur.

TDK'ye Göre Vaz Geçmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Vazgeçmek" kelimesinin doğru yazılışı, TDK'nin belirlediği kurallara göre "vazgeçmek" şeklindedir. Dilimizin zenginliğini ve kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek, dilimize olan saygımızı artırır ve doğru iletişim kurmamıza yardımcı olur.