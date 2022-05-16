Vazokonstriksiyon Nedir? Tıp Dilinde Vazokonstriksiyon Ne Demek Ve Neden Olur?

Damarları büzülmesi, kasılması olarak adlandırılan vazokonstriksiyon diğer bir tabirle vücuttaki kan damarlarında meydana gelen daralmadır. Bu olay kan damarındaki düz kasların gerilmesi sonucunda meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca vaso kelimesi kan damarı anlamına geldiği için vazokonstriksiyon buradan türemiştir. Vazokonstriksiyon ne demek ve neden olur? Bu soruların yanıtlarını inceleyeceğiz. Özellikle vazokonstriksiyon durumu çeşitli sebepler nedeni ile oluşabildiği için neler yapılması gerektiğine değineceğiz.

Vazokonstriksiyon Nedir?

Vazokonstriksiyon, vücuttaki kan damarlarında meydana gelen daralma anlamına gelir. Tıp dilinde vaso kan damarı demektir. Kısaca damarların büzülmesi ve damarların daralması sürecine vazokonstriksiyon denir.

Damarların kasılması ile zedelenme bölgesine olan kan akımı bu sayede azaltılır ayrıca plateletlerin ve koagülasyon faktörlerinin aktivasyonu bu sayede sağlanmış olur. Yüzeysel damarların daralmasına yol açarak kan akımının, ısı kaybının azalmasına neden olur. Arterlerde kan basıncının yükselmesiyle alakalı bir sağlık sorunu da diyebiliriz. Ayrıca kan damarı iç çapının daralması olarak da bilinir.

Vazokonstriksiyon Neden Olur?

Bir organın kan basıncı yeterli değilse organ kendi kan akımını ayarlar. Yeterli kan akımını sağlamaya çalışır ve bu olaya otoregülasyon denir. Kan basıncı azaldığında ise vazodilatasyon, kan basıncı yükseldiğinde vazokonstriksiyon meydana gelir. Yan, böylelikle basıncın yükselmesi önlenmiş olur.

Vazokonstriksiyon çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Paketlenmiş ve hızlı yiyecekler, konserve çorbalar sodyum içeriği yüksek olduğu için kan damarlarınıza baskı uygulayarak onların daralmasına neden olabilir. Alkol de bunlardan biridir. Bazı ilaç türleri yine vazodilatasyona sebep olabilir.

Alfa-adrenoseptör agonistleri

Vazopressin analogları

Epinefrin

Norepinefrin

Fenilefrin

Dopamin

Dobutamin

Migren ve baş ağrısı ilaçları.

Vazodilatasyon olma nedenlerinde bazıları da vücut sağlığını korumak içindir. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Vücudun sıvı kaybını korumak için,

Vücudun kan kaybını korumak için,

Kan basıncının dengede olmasını sağlamak için,

Soğuk ve sıcaklarda vücut dengesini korumak için,

Kan basıncını yükseltmek için,

Besin ve kan ihtiyacı olan organlara bu ürünleri göndermek için,

Kanın vücuda dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için diyebiliriz.

Vazokonstriksiyon Olursa Ne Olur?

Kalp atım hızını ve kan basıncını artırır.

Hâlsizlik ve baygınlık gibi semptomlara yol açabilir.

Baş dönmesine neden olabilir.

Mide bulantısı vb. etkiler bırakabilir.

Kan basıncınız konusunda endişeleriniz varsa uzman bir doktora görünmenizde fayda vardır.