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Giriş Tarihi: 16.5.2022 17:56 Son Güncelleme: 16.5.2022 17:56

Vazokonstriktör Nedir? Vazokonstriktör İlaçlar Ve Maddeler Ne İşe Yarar?

Vazokonstriktör Nedir? Vazokonstriktör İlaçlar Ve Maddeler Ne İşe Yarar?

Tıp terimlerinden biri olan vazokonstriktör, çok sık olmasa da bazen karşılaşabileceğiniz olaylardan biridir. Vazopresör olarak da adlandırılan bir vazokonstriktör, kan damarları ile alakalı ve insan sağlığı için önemli maddedir. Vazokonstriktör nedir? Konusu ile alakalı detaylı içerik hazırladık. Özellikle vazokonstriktör ilaçlar ve maddeler ne işe yarar? Gibi merak edilen soruların işte yanıtları…

Vazokonstriktör, kan damarının çapının kısalmasına neden olan ve kan damarlarındaki düz kas tabakasının büzülmesine neden olan herhangi bir maddeye denir. Kan basıncındaki artışa ve kanın damardan hızlı geçişine neden olur. Bir vazokonstriktör, antidiüretik hormon (ADH) ve adrenalin gibi vücutta doğal olarak yapılabilir. Ayrıca bir vazokonstriktör vücudun dışında da yapılabilir. Tıbbi bir ortamda, bu tür ilaçlar kan basıncını artıran ajanlar ve belirli bir bölgeye kan akışını sağlayan ajanlar olarak adlandırılır. Vazokonstriktör ilaçlar ve maddeler ne işe yarar? Detaylı inceleyelim…

Vazokonstriktör Nedir?

Kan damarlarının kasılmasına sebep olan, kan damarlarının duvarlarındaki düz kasın kasılmasını sağlayan maddelere denir. Kan damarı iç çapının daralması olayına da vazokonstriksiyon denir. Damarlarda vazokonstriksiyon oluşturan madde veya ilaç vazokonstriktif olarak adlandırılır.

Vazokonstriktör İlaçlar ve Maddeler Ne İşe Yarar?

Homeostaz, vücudun tüm işlemlerini bir dizi güvenli parametreler içinde tutan dengeleyici eylemdir ve bunun korunmasına yardımcı olmaktır. Vazokonstriktör maddeler normal vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olarak ve hipotansiyonu önlerler.

Kan basıncını yükseltmek için kullanılır. Vazokonstriktör ilaçların mesela adrenalin lokal anesteziklere eklenmesi uygulama bölgesindeki kan akımını azaltarak lokal anesteziğin emilimini yavaşlatır.

Üç amaçla lokal anesteziklere vazokonstriktör ilaç katılabilir:

  • Sistemik toksisite olasılığını azaltmak.
  • Lokal anesteziğin etki süresini uzatmak.
  • Kanamayı azaltmak.
  • Parmak, burun, kulak kepçesinde vazokonstriktör ilaçlar kullanılmaz.

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Vazokonstriktör Nedir? Vazokonstriktör İlaçlar Ve Maddeler Ne İşe Yarar?
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