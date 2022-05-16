Vazokonstriktör Nedir? Vazokonstriktör İlaçlar Ve Maddeler Ne İşe Yarar?

Vazokonstriktör, kan damarının çapının kısalmasına neden olan ve kan damarlarındaki düz kas tabakasının büzülmesine neden olan herhangi bir maddeye denir. Kan basıncındaki artışa ve kanın damardan hızlı geçişine neden olur. Bir vazokonstriktör, antidiüretik hormon (ADH) ve adrenalin gibi vücutta doğal olarak yapılabilir. Ayrıca bir vazokonstriktör vücudun dışında da yapılabilir. Tıbbi bir ortamda, bu tür ilaçlar kan basıncını artıran ajanlar ve belirli bir bölgeye kan akışını sağlayan ajanlar olarak adlandırılır. Vazokonstriktör ilaçlar ve maddeler ne işe yarar? Detaylı inceleyelim…

Vazokonstriktör Nedir?

Kan damarlarının kasılmasına sebep olan, kan damarlarının duvarlarındaki düz kasın kasılmasını sağlayan maddelere denir. Kan damarı iç çapının daralması olayına da vazokonstriksiyon denir. Damarlarda vazokonstriksiyon oluşturan madde veya ilaç vazokonstriktif olarak adlandırılır.

Vazokonstriktör İlaçlar ve Maddeler Ne İşe Yarar?

Homeostaz, vücudun tüm işlemlerini bir dizi güvenli parametreler içinde tutan dengeleyici eylemdir ve bunun korunmasına yardımcı olmaktır. Vazokonstriktör maddeler normal vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olarak ve hipotansiyonu önlerler.

Kan basıncını yükseltmek için kullanılır. Vazokonstriktör ilaçların mesela adrenalin lokal anesteziklere eklenmesi uygulama bölgesindeki kan akımını azaltarak lokal anesteziğin emilimini yavaşlatır.

Üç amaçla lokal anesteziklere vazokonstriktör ilaç katılabilir: