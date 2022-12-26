Ve İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ve İle Biten Kelimeler Listesi

Ve ile biten kelimeler incelendiğinde, kelimeler içinde günlü konuşma dilinde kullandığınız çok sayıda kelimenin olduğunu da görebilirsiniz. Bunun yanında yazışma dili gibi alanlarda kullanılan kelimelerin varlığına da şahit olabilirsiniz. Sonu ve ile biten kelimeler, Türkçeyi etkin kullanma kapsamında da size katkı sağlayacaktır. Son hecesi ve olan kelimeler yazımızda devamında istifadenize sunulmuştur.

Ve İle Biten Kelimeler

Ve, bir bağlaç olup kendi başına anlamı olan bir kelimedir. Bunun yanında bazı kelimelerin ve ile bittiğine de şahit olabilirsiniz. Söz konusu kelimeler 3 harfli gibi kısa kelimeler olabileceği gibi 7-8 harfli uzun kelimeler de olabilir. Ve ile biten kelimeler araştırmanızda aşağıdaki kelimeleri baz alabilirsiniz.



Deve

Şive

Güve

Söve

Cezve

Zirve

Kahve

Cilve

Telve

Motive

Çerçeve

Konserve



Türk Dil Kurumu kaynaklarını incelediğinizde yukarıdaki örnekleri artırabileceğinizi görebilirsiniz. Söz konusu kelimelere hâkim olmanız, Türkçeyi etkin kullanma kabiliyetini de artıracaktır. Bahse konu kelimeler konuşma dilinin yanı sıra yazım dilinin de zenginleşmesini sağlayacaktır.

Türkçe, dünya üzerinde konuşulan ve kullanılan diller arasında en zengin olanıdır. Yaptığınız araştırmada farklı dillerden dilimize girmiş olan çok sayıda kelimenin bulunduğunu da görebilirsiniz. Bu da Türkçenin dil zenginliğini artıran bir durumdur. Dil bilginizi zenginleştirdikçe Türkçenin etkin kullanımına da katkı sağlayabilirsiniz. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu kaynakları öncelikli olarak incelenmelidir.