Vecd Ne Demek? Tasavvufta Vecd Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Vecd ne demek olduğuyla ilgili milli gururun tarif edildiği mısralara bakmak gerekir. Bu kavramın duyulduğu alan genellikle bir yerdir. İstiklal Marşı'nda vecd ne anlama gelir ile bu yeri tespit etmiş oluruz. Tabii yine de her koşulda Vecd cümle içinde kullanımı sağlanabilir. Bir şeylerin anlamları insan hayatında yeni bir sayfayı açacaktır. Bu sayfanın doldurulması için ise bazu nüanslara ihtiyaç vardır. Vecd kelimesinin kökeni ve etimolojisi ise nüansları karşılayacak tiptedir.

Vecd Ne Demek?

Eğer bir şeyin ne demek olduğuyla ilgili bir yazı yazılacaksa odaklanılması gereken yer çok kolaydır. Bu noktada vurgulanan kavramın kelime anlamının ne olduğundan bahsedilmelidir. Konu daha sonra kullanıldığı alanlar, kavramın kökeni gibi dallara ayrılabilir. Dolayısıyla konunun ilk durağı vecd kavramının ne anlama geldiğidir. Vecd kavramının iki farklı anlamı olduğu bilinmektedir. İlk anlamı bulmadır. Vecd kavramının ikinci anlamı ise coşkudur.

Vecd Kelimesinin Kökeni ve Etimolojisi Nedir?

Her kavramın yansıttığı bir dil kültürü vardır. Köken bakımından geldiği dilin özelliklerini ve hatta kültürünü taşımaktadır. Sözcüklerin bu özellikleriyle ilgilenen bir bilim dalı vardır. Bu bilim dalı ise etimolojidir. Etimoloji doğrudan kelimenin kökenine odaklanır. Odaklandığı noktadan farklı alanlara kayar ve bunun sonucunda kelimenin tarihsel dönüşümüyle de ilgilenir. Dolayısıyla etimoloji bir ülkeye ait dil yapısını anlamak için önemli bir bilim dalıdır. Vecd kelimesinin etimolojisini yaparken kelimenin kökenine odaklanılacaktır. Vecd kelimesinin kökenin Arapça olduğunu söylemek doğru olacaktır.

İstiklal Marşı'nda Vecd Ne Anlama Gelir?

İstiklal Marşı'n Türk milleti için önemi büyüktür. Milli marş niteliğinde olduğundan İstiklal Marşı kıymetli bir marştır. 10 kıtadan oluşan ve Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bu marşı anlamlı kılan birçok kavram vardır. Kavramlar birbiriyle uyumlu ve bir o kadar da birbirini tamamlayan niteliktedir. Bu nedenle İstiklal Marşı'nın her bir kavramının etimolojisi muhakkak yapılmalıdır. Bu soru başlığında odaklanılacak kavram ise vecd kelimesidir. Vecd kelimesinin anlamının iki türlü olduğundan diğer başlıkta bahsedilmişti. İstiklal Marşı için ikinci anlamı olan coşku anlamı ele alınacaktır. Ayrıca vecd kavramı İstiklal Marşı'n dokuzuncu kıtasında yer almaktadır. Vecd kavramının İstiklal Marşı'nda geçtiği cümle şu şekildedir:

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;

Vecd kavramının İstiklal Marşı'nda geçtiği yer yukarıda verilmiştir. Cümlenin anlamı ise şu şekilde ifade edilebilir: Cümlede ifade edilen taş mezar taşı özelliğindedir. Şehit eğer amacına ulaşırsa, taşı coşkulu şekilde Allah'a secde edecektir.