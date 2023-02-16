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Giriş Tarihi: 16.2.2023 10:17 Son Güncelleme: 16.2.2023 10:17

Vecize Ne Demek? Vecize Ne Anlama Gelir, Örnekleri ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Vecize ne demek? Çoğu zaman sohbet içerisinde, sosyal medyada dolaşırken, televizyonda ya da internette bilinmeyen sözcükler duyulabiliyor. Böylesi anlarda ilk kez duyulan kelimeler akıllarda pek çok soru işaretine neden oluyor. Bu kelimeler arasında yer alan vecizenin eş anlamlısı ve kelimenin kökeni nedir sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu yazımızda sizin için vecize nedir, vecize nasıl yazılır ve örnekleri neler gibi soruların cevaplarını derledik.

Vecize Ne Demek? Vecize Ne Anlama Gelir, Örnekleri ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçe, kelime açısından oldukça zengin bir dil. Bu nedenle gün içerisinde bilmediğimiz pek çok kelime ile karşı karşıya kalabiliriz. O kelimelerden biri olan vecize ne demek sorusunun yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında eş anlamlısı ve kelimenin kökeni nedir sorusunun yanıtının yanı sıra; vecize nasıl yazılır ve örnekleri neler gibi sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. Vecize nedir sorusu için yazımızı okumaya devam edin.

Vecize Ne Demek?

Vecize kelimesi Arapça kökenli olarak bilinir. Vecize kelimesinin anlamı ise TDK sözlüğüne göre şu şekilde belirtilir:

  • Özdeyiş

Vecize Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Vecize sözcüğüne ait olan üç adet eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir. Vecize kelimesinin eş anlamlı kelimelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Özdeyiş

  • Motto

  • Aforizma

Vecize Kelimesinin Örnekleri Nelerdir?

Vecize kelimesini öğrendikten sonra cümle içerisinde kullanımını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan cümleleri inceleyebilirsiniz:

  • Her zaman çeşitli vecizeler zikreden dayım, yemeğe dair de böyle şeyler anlatır.

  • Öğretmen ev ödevi için birkaç bilim insanının vecizelerini okumamızı söyledi.

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Vecize Ne Demek? Vecize Ne Anlama Gelir, Örnekleri ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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