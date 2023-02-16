Vecize Ne Demek? Vecize Ne Anlama Gelir, Örnekleri ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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Vecize Ne Demek?

Vecize kelimesi Arapça kökenli olarak bilinir. Vecize kelimesinin anlamı ise TDK sözlüğüne göre şu şekilde belirtilir:

Özdeyiş

Vecize Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Vecize sözcüğüne ait olan üç adet eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir. Vecize kelimesinin eş anlamlı kelimelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Özdeyiş

Motto

Aforizma

Vecize Kelimesinin Örnekleri Nelerdir?

Vecize kelimesini öğrendikten sonra cümle içerisinde kullanımını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan cümleleri inceleyebilirsiniz: