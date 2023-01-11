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Giriş Tarihi: 11.1.2023 10:02 Son Güncelleme: 11.1.2023 10:02

Vedat Nedim Tör Kimdir? Vedat Nedim Tör Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Vedan Nedim Tör kimdir sorusu günümüzde oldukça popüler bir hal aldı. Cumhuriyet döneminin tanınmış kültür ve sanat adamı olan Vedan Nedim Tör, eserleri ve edebi kişiliğiyle oldukça gündeme gelmektedir. Birçok alanda faaliyet göstermiş olan yazarımız, 88 yaşında vefat etmiştir. Vedat Nedim Tör hangi dönemde, sanat anlayışı nedir gibi soruların cevaplarını aşağıdaki yazımızda ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İşte Vedat Nedim Tör kimdir sorusu adlı haberimiz...

Vedat Nedim Tör Kimdir? Vedat Nedim Tör Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Vedat Nedim Tör, çoğunlukla tiyatro türünde eserler vermiş, Cumhuriyet dönemi yazarlarından bir tanesidir. Yaşamı içerisinde, büyük çaplı yarışmalar ve folklor alanında yürüttüğü araştırmalar ile çocuklara ve yetişkinlere yönelik hizmetlerde bulundu. Vedat Nedim Tör hangi akım veya topluluğa dahil olduğu çok belirgin olmamakla beraber, epik tiyatronun temsilcilerinden bir tanesidir. Vedat Nedim Tör kimdir adlı yazımızı gelin beraber inceleyelim.

Vedat Nedim Tör Kimdir

Vedat Nedim Tör, lise yıllarını İstanbul 'da geçirip, üniversitede yurtdışına gitmiş önemli bir sanatçımızdır. Eğitimlerini bitirdikten sonra, Aydınlık dergisine katıldı, ardından Kadro dergisinin kurucularından birisi oldu. Eserlerinde tiyatro üzerine yoğunlaşan, çocuklara ve yetişkinlere hizmet vermeye odaklanan önemli bir Cumhuriyet sanatçısıdır.

Komünist Parti yöneticilerinden olduğu tahmin edildiği için tutuklandı ve bundan dolayı Marksist düşünceden uzaklaştı. Bunun haricinde birçok radyo kuruluşunda çalıştı, kültür ve sanat danışmanlığı yaptı, basın yayın genel müdürlüğü konumunda da bulundu. Genelde halkla içli dışlı olmayı seven bir yazar olarak göze batmıştır.

Vedat Nedim Tör Hayatı

1897 yılında İstanbul 'da dünyaya geldi. Babası Ahmet Nedim Servet Tör 'de yazar ve bürokrattı. İlerleyen yaşlarında Galatasaray Lisesi 'nden mezun oldu(1916) ve üniversiteyi Berlin Yüksek Ticaret Okulu 'nda okumak için yurt dışına çıktı. Berlin 'de öğrenciyken, Alice Hanım ile tanıştı ve öğrenciliği sırasında bir evlilik yaptı. Bu evlilik sonucunda, Engin ve Manuella adında iki tane çocuğu dünyaya geldi. Burada doktorasını(1922) tamamladıktan sonra Türkiye 'ye dönerken Aydınlık dergisinde oluşan sol harekete katıldı. Ardından Komünist partisi yöneticilerinden olduğu adlı suçlamayla tutuklandı ve daha sonra Marksist düşünceden uzaklaştı.

1923-1944 yılları arasında pek çok sektörde çalıştı. Bunlar sırasıyla şunlardı; Ticaret Bakanlığı'na bağlı Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Merkez Müdürlüğü, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, arasında Ankara Radyosu Müdürlüğü ve Yapı Kredi Bankası 'nda kültür ve sanat danışmanlığı yaptı. Aile, Doğan Kardeş, Resimli Hayat ve Sanat dünyamız gibi dergileri de yönetti. Ayrıca Kadro Dergisi 'nin kurucularından bir tanesi oldu. 8 Nisan 1985 yılında da İstanbul 'da yaşamını yitirdi.

Vedat Nedim Tör Eserleri

Oyun:

  • İşsizler (1924)
  • Fevkâlasriler (1928)
  • Hayvan Fikri Yedi (1928)
  • Kör (1928)
  • İmralı'nın İnsanları (1940)
  • Sanatkar Aşkı (1945)
  • Hep ve Hiç (1951)
  • Siyah Beyaz (1952)
  • Aşağıdan Yukarı (1952)
  • Sahte Kahramanlar (1975)

Roman:

  • Resim Öğretmeni (1943)

Anı:

  • Yıllar Böyle Geçti (1976)

Deneme ve İnceleme:

  • Kemalizmin Dramı (1980)
  • Atatürk Olmasaydı (1981)

Vedat Nedim Tör Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

  • Ünlü Edebiyat Dergisi "Kadro" 'nun kurucularından birisi oldu. Ve bu dergide kendi yazılarını yayımlama şansı bulmuştur.
  • Çoğunlukla makale ve fıkra yazarlığı yapmasına rağmen, sahne oyunları ve roman yazarlığıyla da tanınmıştır.
  • Oyunlarında, Cumhuriyet dönemi sonrasında yaşanan sıkıntıları konu almıştır.
  • Gerçekçi ve toplumcu bir sanat anlayışını benimsemiştir.
  • Türkiye Cumhuriyetinin ilk dergisi olan "La Turquie Kemaliste" dergisini, devlet ile birlikte çıkarmıştır. Bu dergi sayesinde Türkiye Cumhuriyetini tüm dünyaya tanıtmıştır. ( Bu dergi farklı dillerde çevrildi ve dünyaya dağıtıldı.)

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