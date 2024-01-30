Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Vega Ne Demek? Vega Yıldızı Özellikleri Neler, Hangi Yıldız?
Giriş Tarihi: 30.1.2024 15:56 Son Güncelleme: 30.1.2024 15:56

Vega Ne Demek? Vega Yıldızı Özellikleri Neler, Hangi Yıldız?

Vega uzayda yer alan en önemli yıldızlardan bir tanesidir. Bilindiği gibi yıldızlar devasa gök cisimlerine verilen isimdir. Dünyadan bakıldığında her ne kadar noktayı andırsa da yıldızların boyutu son derece büyüktür. Çeşitli elementlerin birleşerek oluşturduğu yıldızlardan biri olan Vega ne demek ve Vega yıldızı özellikleri neler, hangi yıldız gibi soruların yanıtı uzayla ilgilenen herkes için büyük bir önem taşımaktadır.

Vega Ne Demek? Vega Yıldızı Özellikleri Neler, Hangi Yıldız?

Vega yıldızı söz konusu olduğu zaman pek çok kişi bu kelimeye aşina olduğunu fark eder. Vega, yıldızlar arasında çok popüler bir yere sahip olduğu için bugün pek çok ticari merkeze, dükkâna, işletmeye adı verilmiştir. Ayrıca en popüler takma isimlerden biridir. Vega yıldızının ulaşmış olduğu bu popülerlik nedeniyle Vega ne demek, Vega yıldızı özellikleri neler hangi yıldız gibi konulardaki soru işaretleri günden güne çoğalmaktadır.

Vega Ne Demek?

Vega kelimesi bugün uzayda yer alan en görkemli yıldızlardan bir tanesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Köken olarak bakıldığı zaman da Vega kelimesinin kökeni Arapçadır. Düşme ya da inme anlamına gelen vâkı kelimesinden türemiştir.

Vega Yıldızı Özellikleri Neler?

Vega yıldızının bilinen en önemli özellikleri aşağıda listelendiği şekildedir.

  • Işınım rengi sınıflandırmasına göre, A sınıfı bir yıldızdır.
  • Yıldızların da bir ömrü vardır ve Vega yıldızı ömrünün en sağlıklı günlerini yaşamaktadır.
  • Güneşten 2,1 kat daha büyüktür.
  • Yüzey sıcaklığı Güneşin iki katına yakındır.
  • Çapı Güneşin iki katından daha fazladır.
  • Yaymış olduğu ışık ve enerji Güneş'in 35 katından daha fazladır.
  • 450 milyon yıl yaşında olduğu düşünülmektedir.
  • Güneşin yalnızca 1/10 yaşındadır.
  • Kütlesi nedeniyle ömrünün de güneşin 1/10'u kadar olması beklenmektedir.
  • Yüzey sıcaklığı 9.400 santigrat derece olarak hesaplanmıştır.

Vega Hangi Yıldız?

Vega yıldızı Çalgı takımyıldızına aittir ve bu takımyıldızı arasındaki en parlak yıldız olduğu kanıtlanmıştır. Dünyadan yaklaşık olarak 25 ışık yılı uzaklıkta bir mesafede yer alan bu muhteşem yıldız oldukça büyük hacmiyle gökyüzünün en parlak 5. Yıldızı olarak belirlenmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vega Ne Demek? Vega Yıldızı Özellikleri Neler, Hangi Yıldız?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA