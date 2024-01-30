Vega yıldızı söz konusu olduğu zaman pek çok kişi bu kelimeye aşina olduğunu fark eder. Vega, yıldızlar arasında çok popüler bir yere sahip olduğu için bugün pek çok ticari merkeze, dükkâna, işletmeye adı verilmiştir. Ayrıca en popüler takma isimlerden biridir. Vega yıldızının ulaşmış olduğu bu popülerlik nedeniyle Vega ne demek, Vega yıldızı özellikleri neler hangi yıldız gibi konulardaki soru işaretleri günden güne çoğalmaktadır.

Vega Ne Demek?

Vega kelimesi bugün uzayda yer alan en görkemli yıldızlardan bir tanesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Köken olarak bakıldığı zaman da Vega kelimesinin kökeni Arapçadır. Düşme ya da inme anlamına gelen vâkı kelimesinden türemiştir.

Vega Yıldızı Özellikleri Neler?

Vega yıldızının bilinen en önemli özellikleri aşağıda listelendiği şekildedir.

Işınım rengi sınıflandırmasına göre, A sınıfı bir yıldızdır.

bir yıldızdır. Yıldızların da bir ömrü vardır ve Vega yıldızı ömrünün en sağlıklı günlerini yaşamaktadır.

Güneşten 2,1 kat daha büyüktür.

kat daha büyüktür. Yüzey sıcaklığı Güneşin iki katına yakındır.

yakındır. Çapı Güneşin iki katından daha fazladır.

Yaymış olduğu ışık ve enerji Güneş'in 35 katından daha fazladır.

katından daha fazladır. 450 milyon yıl yaşında olduğu düşünülmektedir.

milyon yıl yaşında olduğu düşünülmektedir. Güneşin yalnızca 1/10 yaşındadır.

yaşındadır. Kütlesi nedeniyle ömrünün de güneşin 1/10 'u kadar olması beklenmektedir.

'u kadar olması beklenmektedir. Yüzey sıcaklığı 9.400 santigrat derece olarak hesaplanmıştır.

Vega Hangi Yıldız?

Vega yıldızı Çalgı takımyıldızına aittir ve bu takımyıldızı arasındaki en parlak yıldız olduğu kanıtlanmıştır. Dünyadan yaklaşık olarak 25 ışık yılı uzaklıkta bir mesafede yer alan bu muhteşem yıldız oldukça büyük hacmiyle gökyüzünün en parlak 5. Yıldızı olarak belirlenmiştir.