Velespit Ne Demek? Velespit Kelimesinin Anlamı, Eş Anlamlısı ve Kökeni Nedir?

Velespit ne demek, bakacak olursak yanıtı insan gücüyle kullanılan araçlarda buluruz. Eskimiş bir kelime olan velespit, geçmişte ülkemizde günlük yaşamda çok sık kullanılırken bugün eşanlamlısı kullanılmaktadır. Eski dilde velespit nedir ve velespit kelime kökenine baktığımızda ise batı dillerinden olan Fransızca kökenli bir sözcük olduğunu tespit ederiz. Osmanlı döneminde çok sık kullanılan velespit ismi nereden gelir, yine baktığımızda Fransızca kelimelerin birleşiminden oluştuğunu öğreniriz.

Velespit Ne Demek?

Fransızca kökenli olan bu kelime dilimize de Fransızcadan geçmiştir. Osmanlı döneminde sıkça kullanılmış bir kelimedir. Velespit, Vele ve spit sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Fransızcada vele sözcüğü hem ayak hem de pedal anlamına gelmektedir. Spit ise hızlı ve çabuk anlamında kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı ise hızlı pedal çevirmek olan velespit sözcüğü, daha sonra Türkçeleşerek ''bisiklet'' biçiminde kullanılmaya başlanmıştır.

Türk Dil Kurumunda: Dağ, yarış ve kondisyon bisikleti başta olmak üzere birçok çeşidi bulunan, pedalla hareket ettirilen taşıtlara velespit olarak adlandırılmaktadır. Sözcük yine, Türk Dil Kurumunda eskimiş olarak nitelenmektedir. Sözcük anlamı ise bisiklet olarak verilmektedir. Eskiden halk arasında filispis olarak kullanılmıştır.

Velespit Eş Anlamlısı

Velespitin birden fazla eş anlamlı sözcüğü vardır. Osmanlı zamanında halk arasında bu sözcükler ve velespit çok sık kullanılırken günümüzde bu sözcüklerin çoğu kullanılmamaktadır. Sözcüğün eş anlamları arasında bunlardan üçü öz Türkçe iken diğer dördü Arapçadan geçmiş sözcüklerdir. Bu sözcükler:

1. Çiftteker

2. Bisiklet

3. Üçteker

4. Derrace

Günümüzde bu sözcüklerden sadece bisiklet yaygın olarak kullanılmaktayken diğer sözcükler o kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır.