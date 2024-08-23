Veliler, çocukları için matematik öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin korkulu rüyası matematik dersini sevdirmek için bir çalışma başlattı. İlkokul çağında çocuğu olan velilere matematik dersinde çocuklarına nasıl rehberlik yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce uzaktan eğitim programı hazırlandı. "İlkokul Çocuklarının Matematik Becerilerinin Gelişmesi İçin Veli Eğitimi Kurs Programı" ile velilere çocuklarının matematik yetilerinin gelişmesini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.Eğitim, 16 Ağustos'tan itibaren Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) 4 saatlik uzaktan eğitim olarak veriliyor. Düzenlenen eğitim, HEMBA üzerinden devam ediyor. Kurs programı yıl boyunca talep durumuna göre sürekli açılıyor. Eğitim, öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından veriliyor. Ailelerin evde çocuğunun matematik eğitimine katkı sağlayabilmesi amacıyla 13 video ve 13 etkileşimli içerik olmak üzere toplam 26 eğitim materyali hazırlandı. Online platformda yayımlanmak üzere hazırlanan içeriklerde; ilköğretim matematik müfredatının tanıtılması ve müfredatta yer alan kazanımlara çocuğun daha kolay erişebilmesi adına velilerin yapabilecekleri konusunda bilgiler yer alıyor. Videolarda detaylı olarak açıklanan bu içerikler, interaktif etkinliklerle desteklendi. Eğitimin içeriği, ilkokulda matematik eğitimi, ilkokul dönemindeki çocukta matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme yolları, ilkokulda matematik ile ilgili temel kavramlar ve ilkokul döneminde yapılabilecek matematik etkinlikleri konu başlıklarından oluşuyor.