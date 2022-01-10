Venezuela Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Venezuela Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Doğal güzellikleri ile nam elde etmiş tropikal bir ülke olan Venezuela, pek çok kişinin gidip görmek istediği ülkelerden biridir. Bazı siyasal sorunlar yaşamış olması ve Başkenti Caracas'ın güvenlik sorunları olan bir yer olarak bilinmiş olmasına rağmen güzellikleri pek çok insanın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu içeriğimiz Venezuela'nın nerede ve Venezuela'nın başkentinin ne olduğuna dair tüm meraklarınızı giderecek. İşte, Venezuela'ya dair tüm merak edilenler…

Venezuela hangi kıtada?

Ülkelerin konumları, nerede yer aldıkları ve özellikle hangi kıtada bulundukları hep merak edilegelen konulardan biridir. Venezuela'nın hangi kıtada olduğu da oldukça araştırılmaktadır. Dünya'nın en büyük şelalesine sahip, farklı çeşit hayvanlara ev sahipliği yapan ve birbirinden farklı doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzey kıyılarında yer alan bir ülkedir. Dünya'da bilinen ve Venezuela'da bulunan en uzun ve en büyük şelale ise Angel Şelalesi'dir.

Venezuela Dünya'nın hangi bölgesinde?

Venezuela Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan, kuzeyinde Karayip Denizi, batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya ve doğusunda Guyana ile çevrili bir bölgede bulunmaktadır. Başkenti Caracas olan ülke, Karayip Denizi'nde adacıklara da sahiptir.

Venezuela hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Avrupa üzerinden Madrid, Paris ve Roma ülkeleri üzerinden geçerek yaklaşık 16 saatte varılan bir yer olan Venezuela ülkemize bir hayli uzaklıktadır. Güney Amerika kıtası üzerinde bulunan ülkeye ulaşım sağlamak için uzun yolculuğa hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Ancak görülecek doğal güzellikler bu yorgunluğa değecektir.

Venezuela hangi yarım kürede yer alır?

8 00 Kuzey enlemi, 66 00 Batı boylamında, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler ile sınırlı olan ülke konumu itibari ekvatora yakındır ancak Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Venezuela'da tropikal iklim hakimdir. Nüfusunun büyük çoğunluğunun kuzey kısımlarındaki şehirlerde olduğu ülke bu yönüyle Latin Amerika'daki şehirleşme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir.