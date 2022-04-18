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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:48 Son Güncelleme: 18.4.2022 13:48

Venezuela Para Birimi: Venezuela’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Venezuela Para Birimi: Venezuela’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Dünya’nın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela tam bağımsızlığını 1830 yılında kazanan bir Güney Amerika ülkesidir. Şelaleri, nehirleri, Karayip Denizi ve Kuzey Atlantik Okyanusuna kıyısı olan bu ülke deniz tatili yapmayı tercih eden bireyler için harika bir seçenektir. Ayrıca Latin kültürünü tanımak için de bir fırsat niteliğindedir. Buraya tatil yapmaya gitmek isteyen Türk Vatandaşlarının da akıllarına takılan ilk soru Venezuela’nın para biriminin ne olduğu ve bu para biriminin kaç TL olduğudur.

Christopher Columbus, Venezuela'yı keşfettikten sonra bu toprakları Nezaket Toprakları olarak adlandırmıştır. Nezaket Topraklarında başlıca petrol, petrol dışında ise ağır endüstri ürünleri üretilir ve ihraç edilir. Çelik, alüminyum ve çimento ihraç edilen ürünlerden başında gelir.

Venezuela'nın Para Birimi Nedir?

Venezuela, resmi ismi ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Güney Amerika Kıtasının kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. Venezuela, kuzeyinde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile çevrilidir.

Başkenti Caracas olan bu ülkenin resmi dili İspanyolca'dır. Para birimi ise "Venezuela Bolivarı" dır. Venezuela bolivarı ülkede 1 Ocak 2008 yılından beri kullanılmakta olan resmi para birimidir. Bu para biriminin 1/100'üne centimos denir.

Venezuela'nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Venezuela para birimi olan bolivarının sembolü karşımıza "Bs" olarak çıkar. Ayrıca bu para biriminin kodu VEF'tir. 1 Venezuela Bolivarı 3,30 Türk Lirasına ve 1 Türk Lirası da 0.30 Venezuela Bolivarı Eşittir.

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Venezuela Para Birimi: Venezuela’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?
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