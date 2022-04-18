Venezuela Para Birimi: Venezuela’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Christopher Columbus, Venezuela'yı keşfettikten sonra bu toprakları Nezaket Toprakları olarak adlandırmıştır. Nezaket Topraklarında başlıca petrol, petrol dışında ise ağır endüstri ürünleri üretilir ve ihraç edilir. Çelik, alüminyum ve çimento ihraç edilen ürünlerden başında gelir.

Venezuela'nın Para Birimi Nedir?

Venezuela, resmi ismi ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Güney Amerika Kıtasının kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. Venezuela, kuzeyinde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile çevrilidir.

Başkenti Caracas olan bu ülkenin resmi dili İspanyolca'dır. Para birimi ise "Venezuela Bolivarı" dır. Venezuela bolivarı ülkede 1 Ocak 2008 yılından beri kullanılmakta olan resmi para birimidir. Bu para biriminin 1/100'üne centimos denir.

Venezuela'nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Venezuela para birimi olan bolivarının sembolü karşımıza "Bs" olarak çıkar. Ayrıca bu para biriminin kodu VEF'tir. 1 Venezuela Bolivarı 3,30 Türk Lirasına ve 1 Türk Lirası da 0.30 Venezuela Bolivarı Eşittir.