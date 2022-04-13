Venezuela’da Saat Kaç? Türkiye Venezuela Saat Farkı İle Karakas’ta Şu An Saat Kaç?

Venezuela, Güney Amerika'nın kuzey kısmında yer alan, gelişmekte olan bir ülkedir. 28 milyon nüfusa sahip ülke, 23 eyaletten oluşur. Ülkenin başkenti olan Karakas'ın saat dilimi, ülkenin ortak saatini oluşturur. Saat dilimi, uluslararası ortak saat kullanımı amacıyla ortak bir başlangıç belirlenerek oluşmuştur. Bu ortak başlangıç olan Greenwich, ülkelerin saat dilimini belirlemektedir. Dünya 15 derecelik açılarla 24 saat dilimine ayrılmıştır ve her saat diliminin ortasından geçen meridyen, o saat dilimini kullanan ülkelerin ortak saatidir. Venezuela'nın da aynı meridyende bulunan bazı ülkelerle ortak saati olduğunu söylemek mümkündür. Farklı saat dilimlerinde yer alan ülkelerin arasında saat farkı oluşacaktır. Türkiye ile Venezuela farklı saat dilimlerinde yer aldığı için, iki ülke arasında saat farkının oluştuğunu söyleyebiliriz.

Venezuela'da Saat Kaç?

Güney Amerika'da yer alan Venezuela, gelişmekte olan bir ülkedir. Ülkenin ortak saat dilimi, başkent Karakas temel alınarak belirlenir. Bu durumda Venezuela'nın saat dilimi UTC-4 'tür. Ülkede yıl boyunca eşgüdümlü evrensel saat (UTC) olduğu için, yaz saati uygulaması yoktur.

Venezuela Türkiye Saat Farkı

Ülkeler arasında zaman farkı, başlangıç noktası Greenwich temel alınarak belirlenir. Bu durumda aynı meridyen üzerinde bulunan ülkelerde saat farkı oluşmazken, farklı meridyende yer alan ülkeler arasında saat farkı oluşur.

Venezuela ile Türkiye buna örnektir. Venezuela, eşgüdümlü evrensel zaman yani UTC-4'tür. Venezuela'nın doğusunda yer alan Türkiye'de ise saat dilimi, UTC+3'tür. İki ülke farklı zaman dilimine sahiptir, bu durumda saat farkı da oluşacaktır. İki ülke arası saat farkı 7'dir.

Venezuela Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Venezuela, Türkiye'nin güneybatısında yer alan bir ülkedir. Başkenti Karakas olan Venezuela, ortak saati için başkentin saat dilimini kullanır. Venezuela'da yıl boyunca eş güdümlü evrensel zaman (UTC) olduğu için yaz saati uygulaması yoktur.

Ülkenin standart zaman dilimi UTC-4'tür. Türkiye'de ise saat dilimi, Venezuela'dan farklı olarak Utc+3'tür. Her iki ülke arası saat farkı da bu durumda 7 olarak karşımıza çıkacaktır. Venezuela, Antalya'nın 7 saat gerisindedir. Yani, Venezuela konumunda saat 18:19 iken, Türkiye'de ertesi gün 01:19 olacaktır.