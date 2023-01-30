Veni Vidi Vici Ne Demek? Veni Vidi Vici Kimin Sözü, Nerede Söylenmiştir ve Ne Anlama Gelir?

Günümüzde çok sayıda insan tarafından anlamı bilinmeyen veni vidi vici özdeyişi; tarihte görülen en önemli ve en anlamlı askeri-siyasi özdeyişlerden biri olarak bilinmektedir. Veni vidi vici hangi dil olduğu ise, merak edilen Türkçe karşılığı ile birlikte merak edilerek araştırılmaktadır. Dilerseniz, Veni vidi vici özdeyişine dair tüm detayları birlikte inceleyelim...

Veni Vidi Vici Ne Demek?

Veni vidi vici cümlesi, Latince kökenli bir ifade biçimidir ve Türkçe karşılığı ise; ''Geldim, gördüm, yendim'' anlamına tekabül etmektedir. Geldim, gördüm, yendim yahut Veni vidi vici özdeyişi, mutlak, kesin ve hızlı gerçekleşen bir zafere atıf yapmak amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca, Veni vidi vici özdeyişi Latince'de görülen ''Venire, videre, vincere'' fiillerinin birinci tekil şahıs geçmiş zaman hali olarak bilinmektedir.

Veni Vidi Vici Kimin Sözü?

Bilinene göre veni vidi vici özdeyişi; M.Ö 2 Ağustos 47 tarihinde gerçekleşmiş olan Zela Savaşı'nın zaferini Roma Senatosu'na bir mektup ile haber veren Julius Caesar (Jül Sezar) tarafından söylenmiştir. Bu özlü ve kısa özdeyiş, Sezar tarafından Roma Senatosu'na bir güç gösterisinin ve Roma Senatosu'nun küçümsendiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Veni Vidi Vici Nerede Söylenmiştir ve Ne Anlama Gelir?

Veni vidi vici cümlesi, Jül Sezar tarafından; tarihin önemli savaşlarından biri olan ve Pontus Kralı VI. Mitridat'ın oğlu II. Farnekes ile Roma Cumhuriyeti arasında gerçekleşmiş olan Zela Savaşı esnasında söylenmiştir. Tam lokasyon ve konum itibariyle ise, bu söz; günümüz Türkiye topraklarında Kuzey Anadolu bölgesinde yer alan Tokat kentinin Zile ilçesinde Jül Sezar tarafından dile getirilmiştir.