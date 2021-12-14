Venüs gezegeni hakkında bilgiler - Venüs’ün özellikleri

Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden biri olan Venüs gezegeni en parlak üçüncü gezegendir. Güneşe Merkür'den sonra da en yakın olan gezegen olarak bilinir. Güzellik ve aşk tanrıçası olarak adlandırılan Venüs gezegeninin tarihi ise Roma Antik dönemine dayanır.

Venüs hangi yönde döner?

Venüs gezegeni ağırlığı ve büyüklüğü ile Dünya'ya en çok benzeyen gezegendir. Bu yüzden komşu gezegen olarak da adlandırılır. Birçok yönden farklılaşan bu gezegen diğer gezegenlerin aksine ters yönde döner. Doğudan batıya dönen bu gezegende güneş batıdan doğuşunu gerçekleştirir. Bir turu eksek üzerinde 243 günde tamamlayan bu gezegen güneş çevresinde ise tam turu 224 günde bitirir. Venüs gezegeninde bir günün bir seneden daha uzun olduğu ifade edilir.

Venüs'ün uydusu var mı?

Venüs gezegeninin uydusu yoktur. Güneş sisteminde gezegeni olmayan iki uyduda biri Venüs gezegenidir. Venüs'ün dışında Merkür gezegeninin de uydusu bulunmaz.

Venüs özellikleri

Aşkı, güzelliği, parayı ve cinselliği temsil eden Venüs gezegeninin özellikleri aşağıdaki gibidir: