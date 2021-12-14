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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:29 Son Güncelleme: 14.12.2021 15:29

Venüs gezegeni hakkında bilgiler - Venüs'ün özellikleri

Venüs gezegeni hakkında bilgiler - Venüs’ün özellikleri

Güneş sisteminde yer alan 7 gezegen vardır. Bu gezegenlerin anlamlarından özelliklerine kadar pek çok konuda kişiler araştırma yağar. Bu gezegenlerden biri ise Venüs gezegenidir. Geçmiş zamanda hayat olduğu iddiaları olan Venüs gezegeninde yapılan araştırmalar sonucunda hayat olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Güneş sisteminin en parlak 3. Gezegeni olan Venüs gezegeninde yüksek orandaki karbondioksit ile sıcaklık oranı çok yüksektir. Bu yüzden Venüs gezegeni hakkında bilgiler - Venüs'ün özellikleri kişiler tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alır.

Güneş sisteminde bulunan gezegenlerden biri olan Venüs gezegeni en parlak üçüncü gezegendir. Güneşe Merkür'den sonra da en yakın olan gezegen olarak bilinir. Güzellik ve aşk tanrıçası olarak adlandırılan Venüs gezegeninin tarihi ise Roma Antik dönemine dayanır.

Venüs hangi yönde döner?

Venüs gezegeni ağırlığı ve büyüklüğü ile Dünya'ya en çok benzeyen gezegendir. Bu yüzden komşu gezegen olarak da adlandırılır. Birçok yönden farklılaşan bu gezegen diğer gezegenlerin aksine ters yönde döner. Doğudan batıya dönen bu gezegende güneş batıdan doğuşunu gerçekleştirir. Bir turu eksek üzerinde 243 günde tamamlayan bu gezegen güneş çevresinde ise tam turu 224 günde bitirir. Venüs gezegeninde bir günün bir seneden daha uzun olduğu ifade edilir.

Venüs'ün uydusu var mı?

Venüs gezegeninin uydusu yoktur. Güneş sisteminde gezegeni olmayan iki uyduda biri Venüs gezegenidir. Venüs'ün dışında Merkür gezegeninin de uydusu bulunmaz.

Venüs özellikleri

Aşkı, güzelliği, parayı ve cinselliği temsil eden Venüs gezegeninin özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Venüs gezegeni güneşe en yakın gezegenlerden biridir. Bu yüzden yüzeyi en sıcak gezegen olarak karşımıza çıkar.
  • Atmosfer bulunsa da yüzde 96.5 oranlık karbonmonoksit oranı ile yaşama dair işaretler bulunmamaktadır.
  • Güneş çevresinde bir tur atan Venüs gezegeninin hareketi ile dünyada 225 gün geçmektedir.
  • Diğer gezegenlere göre Venüs, ters yönde tur atar.
  • Basınç oranı oldukça yüksektir.
  • Gün içi sıcaklık 400 dereceyi aşabilir.
  • Yüzey kısmında volkan ve dağlar bulunur.
  • Merkür'den sonra uydusu olmayan tek gezegendir.
  • Adını Yunan mitolojisinden alır. Güzellik, aşk ve cinsellik anlamlarını karşılar.
  • Eksen eğriliği 3 derecedir. Bu yüzden bu gezegende bir mevsim meydana gelmez.
  • Manyetik alanı çok zayıftır.
  • Dönüş hızı yavaş olduğu için gece ve gündüz ısı farkı az gerçekleşir.

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Venüs gezegeni hakkında bilgiler - Venüs'ün özellikleri
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