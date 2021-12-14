Venüs gezegeni neyi temsil eder? Venüs burçları nasıl etkiler?

Kişiler hayatlarında bazı adımları atmak, kararları vermek için astroloji biliminden faydalanmaktadır. Gökyüzünü ve verdiği mesajları dikkatli okumak bu kapsamda çok önemlidir. Astrolojide dikkate alınan 7 gezegendeki hareketlenmeler hayatımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Mars, Güneş, Merkür, Ay, Jüpiter, Satürn ve Venüs olmak üzere bu gezegenlerin anlamları ve burçlara etkileri merak konusudur.

Venüs gezegeni neyi temsil eder?

Dünya üzerinde en parlak görünen 3. Gezegen olarak bilinen Venüs gezegeni aynı zamanda bir kadın ismi olarak da kullanılır. Adını aldığı dönem ise Roma Antik dönemidir. Venüs gezegeninin çağı dünyaya nazaran 638 km daha küçüktür. Bu gezegenin keşfi için pek çok çalışma yapılsa da çoğu başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Venüs gezegeninin atmosferinin çoğunluğu karbondioksitten oluşur. Bu oran yüzde 96.5'tir. Bu da gezegenin güneş sisteminde yer alan en sıcak gezegen olmasına sebep vermektedir.

Venüs gezegeninin temsil ettiği konular da merak konusudur. Venüs gezegeni astrolojide keyifli konuları temsil eder. Bir kişiyi nasıl sevdiğinizden romantik olmanıza kadar tüm konular Venüs gezegenini ilgilendirir. Bunun yanı sıra Venüs gezegeni cinsellik ve para konularını da temsil eder. Aynı zamanda parasal konular da bu gezegenin temsil ettiği konular arasında yer alır.

Venüs burçları nasıl etkiler?

Venüs gezegeninin her burçta farklı bir etkisi görülmektedir. Bu etkiler ise aşağıdaki gibi yorumlanır:

Venüs'ün yönettiği burçlar Terazi ve Boğa'dır. Yüceldiği burç ise Balık'tır. En düşük konumda olduğu burç ise Başak'tır. Zararlı olarak görüldüğü burçlar ise Koç ve Akrep'tir.

Koç: Koç burcu Venüs'te zararlı bir yerleşim ile kabul edilir. Kişiler bu dönemde tüm ilgiyi üstünde görmek ister. Flört etmekten hoşlanır, ilişki ilerledikçe çabuk sıkılan bir yapıdadır. Her zaman öncü bir burç olan Koç, ilişkide de ilk adımı atandır. Para yönetiminde ise oldukça başarısızdır.

Boğa: Para yönetiminde oldukça başarılıdır. Değişimleri sevmez. Sadıktır. Sanat ve estetik düzenli ilk plandadır.

İkizler: Değişken bir yapıdadır. Zekaya önem verir. Seyahatten hoşlanır.

Yengeç: Aidiyetlik duygusu yüksektir. Güven bekleyen ve bağlarını güçlü tutan bir yapıya sahiptir.

Aslan: Kendi hayatında ve başkalarının hayatında merkezde olmak ister. Gösterişi sever. Tartışmalarda ısrarcı ve kavgacıdır.

Başak: İlişkilerinde detaycı davranır. Mükemmeliyetçi olması sever. Duygusal davranmaz ve sadelikten yanadır.

Terazi: Terazi burcunda adalet duygusu her zaman gelişmiştir. Gösterişi sevmez ama şıklıktan da ödün vermez. Paylaşımcıdır. Kişisel özgürlüğüne dikkat eder.

Akrep: Akrep burcu Venüs'te zararlıdır. İkili ilişkilerinde kıskanç davranır. Manipülatif davranabilir. Kötü olduğu ilişkilerde bile vazgeçen taraf olmaz. Cinsellik ve arzu yüksek seyreder.

Yay: Sosyal bir kişiliğe sahiptir. Para konularında da şansı yüksektir.

Oğlak: Ketum bir yapısı vardır. Somutluk bekler. Statü ve maddi duruma önem verir.

Kova: Özgür karakterleri çeker. Sıra-dışı olmayı tercih eder.

Balık: Hayalci bir yapısı vardır. Alınganlık ve duygusallık üstündür.