Venüs Özellikleri - Venüs Gezegeninin Özellikleri Nelerdir, Diğer Adı Ne, Uydusu Var Mı?

Yeryüzünden yalnızca, Güneş doğmadan evvel ya da battıktan sonra görülebilen Venüs, Güneş'e oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Dilerseniz; birçok farklı özelliği bulunan Venüs gezegeninin özellikleri nelerdir, diğer adı ne, uydusu var mı sorularının cevaplarını birlikte inceleyelim...

Venüs Özellikleri

Venüs gezegeni birçok açıdan Dünya'yı anımsatıyor olsa da aralarında ciddi farklar bulunmaktadır. Venüs gezegeninin başlıca özelliklerine örnek vermek gerekir ise;

Venüs yarıçapı, Dünya yarıçapının tam olarak %95'i kadardır.

Venüs gezegeninin kütlesi, Dünya kütlesinin %82'si kadardır.

Venüs, Sirius Yıldızı'ndan bile 10 kat daha parlaktır. Bunun sebebi, kendisine çarpan Güneş'in ışınlarını geri yansıtabilen atmosfere sahip olmasıdır (ışınların yaklaşık %70'ini geri yansıtabilir).

Venüs gezegeninde var olan bulutlar sebebiyle bu gezegenin yüzeyi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Venüs'ün kendi eksenindeki bir tam tur dönüşü 243 Dünya günü kadardır.

Venüs'ün kendi eksenindeki dönüşü, Dünya dönüş yönünün tam tersindedir.

Venüs tüm gezegenlerden farklı olarak, diğer gezegenlerin tersi yönünde dönmektedir.

Venüs'te bir gün, Dünya'daki bir yıla eşittir ve bunun sebebi henüz bilinmemektedir. Fakat büyük bir asteroidin buna sebep olabileceği düşünülmektedir.

Venüs gezegeni Güneş'in etrafında dolandığı sırada bir yandan da kendi etrafında oldukça yavaş bir şekilde dönmektedir.

Venüs'ün Güneş etrafındaki bir tam tur süresi, yaklaşık 224 Dünya günü kadardır.

Venüs ün Özellikleri

Venüs gezegeninde gün doğumu ve gün batımı arasında görülen süre 116 Dünya günü kadardır. Yüzey yapısı oldukça düzgün olan ve sadece %8'lik bir bölümünün yükseltilerden oluşup, %65'lik kısmının ise ovalardan oluştuğu Venüs gezegeninin birçok özelliği bulunmaktadır. Örneğin;

Venüs, çok fazla ışık geçirmeyen ve kalın bir atmosfer yapısına sahiptir.

Venüs atmosferi, sera gazı etkisine sebep olmaktadır ve bu nedenle Venüs'ün yüzey sıcaklığı inanılmaz düzeyde yüksektir.

Venüs gezegeninin yüzey sıcaklığı 464 derece kadardır (737 K) ve bu sıcaklığın sebebi Güneş'e olan yakınlığı değil, atmosferin neden olduğu sera gazı etkisinden dolayıdır.

Venüs gezegeni, oldukça yoğun ve sıcaktır. Ayrıca Venüs, çok fazla karbondioksite sahiptir.

Venüs atmosferi, Dünya atmosferinden tam olarak 90 kat daha ağırdır.

Venüs'te atmosfer yüksekliği 50 kilometre kadardır.

Venüs gezegeninin atmosferinde, argon, sülfür dioksit, karbonmonoksit, karbondioksit ve azot bulunmaktadır. Fakat en fazla karbondioksit (%96.5) ve azot (%3.5) bulunmaktadır.

Venüs'ün manyetik alanı yok denecek kadar azdır.

Venüsün Özellikleri

Atmosferinde fazlaca sülfürik asit ve karbonmonoksit bulutlarına sahip olan Venüs gezegeni özellikle sıcaklığı sebebi ile oldukça dikkat çekici bir gezegen olarak bilinmektedir. Venüs Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'den bile daha sıcaktır. Bu ilginç durumun sebebi ise Venüs atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır. Bunun yanı sıra Venüs'ün bazı özellikleri şu şekildedir;

Venüs atmosferinde bulunan gazlar, güneş ışınlarının ve sıcaklığın içeriye hapsolmasına sebep olmaktadır.

Venüs gezegeninin yüzey kısmında volkanlar ve dağlar bulunmaktadır.

Venüs gezegeni, Venüs yılına göre, senede sadece 2 defa gün doğumu yaşamaktadır.

Venüs'te Güneş; Batı'dan doğmaktadır ve Doğu'dan ise batmaktadır.

Venüs gezegeni ismini, bir Roma tanrıçasından almıştır. Bu ismi almasının sebebi ise çok parlak bir görünüme sahip olmasındandır.

Venüs Gezegeninin Özellikleri

Güneş Sistemi içerisinde bulunan Venüs gezegeninin uydusu bulunmamaktadır. Güneş Sistemi içerisinde yer alan ve uydusu olmayan iki gezegenden biridir. Yeryüzünden sadece Güneş'in olmadığı zamanlarda görülen Venüs'ün başka isimleri de bulunmaktadır. Venüs'ün diğer isimleri ise bu sebeplere bağlı olarak; ''Sabah Yıldızı'', ''Tan Yıldızı'' ve ''Akşam Yıldızı'' şeklinde örneklendirilebilir. Ayrıca; halk arasında Venüs gezegeni ''Çoban Yıldızı'' olarak da bilinmektedir. Ayrıca;