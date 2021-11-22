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Giriş Tarihi: 22.11.2021 16:47 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:47

Venüs'ün kaç uydusu var? Venüs'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Venüs’ün kaç uydusu var? Venüs’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Venüs güneş sistemindeki ikinci gezendir. Merkür’e göre güneşe daha uzak olmasına rağmen güneş sisteminde bulunan en sıcak gezegendir. Farklı şekillerde de adlandırılan Venüs’ün kaç uydusu vardır? Venüs'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

Venüs güneşten aldığı ışınları atmosferi sayesinde dışarı çıkmasına engel olduğundan dolayı en sıcak gezegendir. Ortalama sıcaklığı 462 derece olan Venüs aynı zamanda büyüklük açısından dünya ile oldukça benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı dünyayla kardeş gezegen ya da ikizi olarak tanımlanmaktadır. Peki, Venüs'ün uydusu var mıdır? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Venüs'ün Uyduları

Güneş sistemi içerisinde 200'den fazla uydu olduğu bilinmektedir. Uydular şekil ve işlev bakımından farklılık gösterebilmektedir. Peki, Venüs'ün uydusu nedir? Venüs gezegeni uydusu olmayan gezegenler arasındadır. Venüs gibi uydusu olmayan bir diğer gezegen ise Merkür'dür.

Venüs'ün İsimleri

Venüs beraberindeki 7 gök cismi gibi görünür hareketlerinin diğer yıldızlardan farklı oluşuyla tanınan bir gezegendir. Venüs'ün eski çağlarda pek çok kültürde yeri olmuştur. Venüs Eski Yunan'da sabah yıldızı olarak görüldüğünde "Phosphorus", akşam yıldızı olarak görüldüğünde ise "Hesperus" olarak adlandırılmıştır. Pisagor sayesinde farklı iki gök cismi olarak bilinen gezegenin aynı gök cismi olduğu ortaya çıkmıştır. Venüs ayrıca Çoban Yıldızı, Zühre ve Çolpan olarak da bilinmektedir. Venüs gezegeni adını Eski Roma Tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisinde Afrodit)'ten almıştır.

Venüs'ün Özellikleri

  • Güneş sisteminin ikinci gezegenidir.
  • Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterir.
  • En sıcak gezegendir.
  • Güneş Sistemindeki diğer gezegenlere göre ters yönde döner.
  • Güneş etrafındaki dönüşünü 224.7 günde tamamlar.
  • Yeryüzünde Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görünür.
  • Görülebildiği zamanlarda gökyüzündeki en parlak cisimdir.
  • Dünyaya ortalama mesafe olarak en yakın gezegendir.
  • Yer benzeri gezegenler arasında atmosferi en yoğun olan gezegendir.
  • En çok uzay aracı gönderilen gezegendir.
  • Ortalama sıcaklığı 462 derecedir.

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Venüs'ün kaç uydusu var? Venüs'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri
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