Venüs’ün kaç uydusu var? Venüs’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Venüs güneşten aldığı ışınları atmosferi sayesinde dışarı çıkmasına engel olduğundan dolayı en sıcak gezegendir. Ortalama sıcaklığı 462 derece olan Venüs aynı zamanda büyüklük açısından dünya ile oldukça benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı dünyayla kardeş gezegen ya da ikizi olarak tanımlanmaktadır. Peki, Venüs'ün uydusu var mıdır? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Venüs'ün Uyduları

Güneş sistemi içerisinde 200'den fazla uydu olduğu bilinmektedir. Uydular şekil ve işlev bakımından farklılık gösterebilmektedir. Peki, Venüs'ün uydusu nedir? Venüs gezegeni uydusu olmayan gezegenler arasındadır. Venüs gibi uydusu olmayan bir diğer gezegen ise Merkür'dür.

Venüs'ün İsimleri

Venüs beraberindeki 7 gök cismi gibi görünür hareketlerinin diğer yıldızlardan farklı oluşuyla tanınan bir gezegendir. Venüs'ün eski çağlarda pek çok kültürde yeri olmuştur. Venüs Eski Yunan'da sabah yıldızı olarak görüldüğünde "Phosphorus", akşam yıldızı olarak görüldüğünde ise "Hesperus" olarak adlandırılmıştır. Pisagor sayesinde farklı iki gök cismi olarak bilinen gezegenin aynı gök cismi olduğu ortaya çıkmıştır. Venüs ayrıca Çoban Yıldızı, Zühre ve Çolpan olarak da bilinmektedir. Venüs gezegeni adını Eski Roma Tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisinde Afrodit)'ten almıştır.

Venüs'ün Özellikleri