Vermek Zıt Anlamlısı Nedir? Vermek Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Vermek kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Ayrıca, dilbilgisinde fiil (eylem) olarak geçiyor. Bu yazımızda vermek kelimesinin kullanım alanlarını ve zıt (karşıt) anlamını inceleyeceğiz.

Vermek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Vermek kelimesinin gerçek ve mecaz birçok anlamı bulunması sebebiyle birçok alanda bu kelimenin varlığını görebiliyoruz. Vermek kelimesinin çok fazla eş anlamı bulunuyor. En çok bilinen eş anlamları şu şekildedir;

· İletmek

· Kazandırmak

· Bağışlamak

· Çevirmek

· Uzatmak

Vermek kelimesinin örnek cümlelerini yanında anlamlarıyla beraber aşağıda belirttik.

· Kedilerimin mamasını hep ben veririm. (Bir şeyi birisine iletmek anlamı taşıyor.)

· Onun bu saldırgan tavırlarını genç oluşuna verdi. (Bağışlamak, affetmek anlamı taşıyor.)

· Bütün yazarlar bu dergiye röportaj verdi. (Düşünceyi başkalarına iletmek anlamı taşıyor.)

· İnsanların rahat binebilmeleri için geminin yanını kıyıya verdiler. (Döndürmek çevirmek anlamı taşıyor.)

· Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim. (Herhangi bir duruma yol açmak anlamı taşıyor.)

· Pazarcı kumaşları alış fiyatından verdi. (Satmak anlamı taşıyor.)

· Sırtını duvara verip, oturdu. (Dayamak anlamı taşıyor.)

· Ben sana altı evlat verdim. (Doğurmak anlamı taşıyor.)

Vermek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Vermek kelimesi çok fazla anlam içeren bir sözcük olsa da Türkçe dilbilgisine göre bir şeyi birisine uzatmak, iletmek anlamı taşıyor. Vermek sözcüğünün zıt anlamlısı ise ''almak'' kelimesidir. Almak kelimesinin Türk Dil Kurumunda yer alan anlamı ise; Bir şeyi ya da birini bulunduğu yerden ayırmak ve bir nesneyi bir şey ile tutarak bir yerden ayırmak, kaldırmak, çekmek şeklinde açıklanıyor.

Tıpkı vermek kelimesi gibi günlük hayatta sıkça kullanılması başka anlamları taşımasını da beraberinde getiriyor. Almak kelimesinin eş anlamlıları ise şöyledir;

· Çekmek

· Koparmak

· Elde Etmek

· Kazanmak

· Eksiltmek

Almak Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler Nelerdir?

· Kendime çok güzel bir gömlek aldım.

· Tren biletini internet sitesinden alabilirsiniz.

· Gittiği okulu sevmediği için kaydını başka bir okula aldırdı.

· Her gün iki adet ilaç alıyorum.

· Onunla olabilmek için herkesi karşısına aldı.