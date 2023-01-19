Vesayet Nedir? Tek ve Özel Vesayet Ne Demek, Vasilik Ne Anlama Gelir?

Vesayet, boşanma davalarından sonra çıkan velayet işleminden sonra ortaya çıkan bir kavram olarak günümüzde yerini almıştır. Birçok boşanma davası ardından, velayete tabii olmayan küçükleri koruyucu bir kurum olarak hukuk bağlamında yerini almıştır. Velayetle vesayetin farkı da birbirine bağlı gerçekleşen kavramlar olarak ayrılabilir. Vasilik ne anlama gelir sorusunu da; "vesayette çocuklara atanan kişi veya kişiler" olarak cevaplayabiliriz. Sorunlu evliliklerin sonunda bunun gibi kavramları öğrenmek zorunlu hale gelmektedir. İdari vasiyet, vesayet ne demekle ilgili aşağıdaki yazımızda birçoğuna göz gezdirebilirsiniz. Hadi gelin vesayet nedir adlı yazımıza geçelim.

Vesayet Nedir?

Vesayet, velayete tabi olamayan küçük çocuklar ile kısıtların tabi olacağı koruyucu bir kurum olarak özel hukuk bağlamında düzenleme görmüştür. Bu kurumun amacı ise, buna ehil olamayan bireylerin mal varlıklarına ilişkin onların yararına olacak şeylerin, bireylerin adlarına korunması ve onları temsil edilmesidir. Yani korunmaya muhtaç, zayıf ve güçsüz kişilerin devlet sayesinde koruma altına girmeleridir.

Tek ve Özel Vesayet Ne Demek?

Tek Vesayet

Velayet altında bulunmayan küçük çocukların, sulh ve hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlarla kısıtlanmış bireylerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapisiz cezasına çarptırılmış bireylerin mal varlığını ve kişilik haklarını korumak ve yönetmek amacı ile atanan bir kişiye verilen isimdir.

Ortak Vasiyet

Vesayet altında bulunan bireyin menfaatinin haklı gösterdiği, genelde bir işletmenin, bir ortaklığın ya da benzer türde olan işlerin sürdürülmesi gerektiği takdirde vesayet istisnai olarak herhangi bir aileye verilebilir. Böyle bir durum gerçekleştiği zaman vesayet makamının yetki, görev ve sorumluluğu kurulacak olan aile meclisine aktarılır. Özel vesayet, vesayet altında bulunan bireyin fiil ehliyetine sahip olan iki tane yakın kişinin veya bir kişi ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından oluşturulur.

Aile meclisi, vesayet altında olan bireyin vasi olmaya ehil, denetim makamınca dört yıl boyunca atanma yaşayacak en az üç adet kişiden oluşur. Vesayet altına giren kişinin eşi de aile meclisine üye olarak kaydını yaptırabilir. Aile meclisi üyeleri, görevlerini gerektiği gibi yapacakları konusunda güvence vermek zorundadırlar. Güvence olmadan özel vesayet kurulamaz.

Vasilik Ne Anlama Gelir?

Vasi, kısıtlı bireylerin ya da velisi olmayan küçük çocukların menfaatlerini koruyup, yönetmek için mahkemenin tayin gerçekleştirdiği kişi olarak bilinir. Mahkemede genel olarak vesayet altına girecek bireyin eşini, yakınını veya onların seçeceği kişi tayin etmektedir. Vasi ise onun hak ve menfaatlerini korumak için onun adında hukuki işlemler gerçekleştirir.

Genelde boşanma davalarında veya istisnai durumlarda gerçekleştiren bu durum kendini ifade edemeyen kişilerin duygusu ve düşüncesi olmak için ortaya çıkmıştır. Kendisini ifade edecek yaşta olmayanlar veya bir problemi olan insanlar için, onları ifade etmek ve haklarını savunmak için atanan kişilere veren isimdir. Bu şekilde onların hak ve hükümlülüklerini savunabilir ve adalet anlamında doğru şey yapılmış olur.

Vesayet Davası Nedir?

Vasi tayininin talebi sonucunda açılan davaya vesayet davası adı verilmektedir. Vasi tayin edilmesi bir bireyin hukuki işlem yapmak için yeterli olmadığı zamanlarda gerekli olur.