Veteriner Eş Anlamlısı Nedir? Veteriner Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Fransızcadan geçen veteriner kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek konuşmamıza ve yazmamıza farklılık katacağı gibi kelime dağarcığımıza da geliştirir. Bazen bulmacalarda karşımıza çıkan veteriner eş anlamlısı nedir?

VETERİNER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Baytar (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Baytar ve veteriner kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu iki kelimenin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğu yaşanmaz.

Veteriner kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "veterinarian" ya da kısaca "vet" kelimeleridir.

VETERİNER KELİMESİNİN ANLAMI

Veteriner kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şu şekildedir:

Hayvan hastalıklarını tedavi eden kişi, baytar.

VETERİNER KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Hayvanları çok önemsiyor, onlara yardım edebilmek için büyüyünce veteriner olmak istiyordu.

Çiftliğimizde birçok hayvan olduğu için en az üç veteriner çalıştırmalıyız.

Kedim aniden kusmaya başlayınca açık olan ilk veterinere gitmek zorunda kaldık.

VETERİNERİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM