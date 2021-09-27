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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:35

Veteriner Eş Anlamlısı Nedir? Veteriner Kelimesinin Eş Anlamlısı

Veteriner Eş Anlamlısı Nedir? Veteriner Kelimesinin Eş Anlamlısı

Gerek evcil dostlarımız gerek vahşi hayvanların hastalandığı ve ihtiyaç duydukları her anda veterinerler görevdedir. Dilimize Fransızcadan geçen bu kelimenin onun kadar kullanılan bir eş anlamlısı da kimileri tarafından araştırılmaktadır. İşte veteriner kelimesinin eş anlamlısı…

Dilimize Fransızcadan geçen veteriner kelimesinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek konuşmamıza ve yazmamıza farklılık katacağı gibi kelime dağarcığımıza da geliştirir. Bazen bulmacalarda karşımıza çıkan veteriner eş anlamlısı nedir?

VETERİNER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Baytar (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Baytar ve veteriner kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu iki kelimenin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğu yaşanmaz.

Veteriner kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "veterinarian" ya da kısaca "vet" kelimeleridir.

VETERİNER KELİMESİNİN ANLAMI

Veteriner kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şu şekildedir:

  • Hayvan hastalıklarını tedavi eden kişi, baytar.

VETERİNER KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Hayvanları çok önemsiyor, onlara yardım edebilmek için büyüyünce veteriner olmak istiyordu.
  • Çiftliğimizde birçok hayvan olduğu için en az üç veteriner çalıştırmalıyız.
  • Kedim aniden kusmaya başlayınca açık olan ilk veterinere gitmek zorunda kaldık.

VETERİNERİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Baytar olmak için de üniversite sınavında iyi bir puan yapmak gerekiyordu.
  • Yarış başlamadan önce her at baytarlar tarafından kontrol edilirdi.
  • Yaralı kediyle ilgilenen baytar endişelenecek bir şey olmadığını söyledi.

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Veteriner Eş Anlamlısı Nedir? Veteriner Kelimesinin Eş Anlamlısı
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