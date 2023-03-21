Veya Nasıl Yazılır? TDK Ve Ya Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Veya nasıl yazılır sorusu öncesinde bilinmesi gereken önemli hususlardan biri de şudur ki, veya; Türkçe diline Farsça dilinden giren ''ya'' kelimesi ile, Arapçadan Türkçeye dahil olan ''ve'' bağlacından oluşmakta olan bir bağlaçtır. Bu sebeple veya kelimesinin ve ya olarak mı yoksa veya olarak mı yazıldığı sıklıkla karıştırılmaktadır. Dilerseniz, Veya Nasıl Yazılır? TDK Ve Ya Doğru Yazılışı Birleşik Mi hakkındaki tüm detayları birlikte inceleyelim…

Veya Nasıl Yazılır?

Veya kelimesi ya da bağlacı; anlam açısından ilişiği var olan çeşitli sözcükleri ayırmak için kullanılmaktadır. Bu önemi sebebiyle de veya nasıl yazılır sorusu ilgi duyulan konular arasında yerini almaktadır. Ayrıca eş anlamlı bağlaç kelimelerden biri olan veya sözcüğünün eş anlamlıları; yoksa, yahut, ya da olarak sıralanabilir. Veya kelimesi yahut bağlacının doğru yazımı ise ilgili alanlar tarafından ''veya'' olarak açıklanmıştır. Veya bağlacının ''ve ya'' olarak kullanımı yanlıştır ve hatalıdır.

TDK'ya göre Veya Kelimesinin Yazılışı

Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide kurumlarından bir tanesi olan Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, veya kelimesinin doğru kullanımı veya olarak ifade edilmiştir. Mevcut kelimenin yanlış kullanımı ise ve ya olarak örneklendirilmiştir. Kısacası TDK'ya göre; ''veya: doğru'', ''ve ya: yanlış'' olmaktadır.

Veya Kelimesi Birleşik Mi Yoksa Ayrı Mı Yazılmalı?

Ayrı ayrı olmak ile beraber, eşit tutulan iki şeyi anlatan sözcüklerden ikinci olanının hemen önüne konulan sözcük olarak tanımlaması yapılan veya kelimesi ya da bağlacının doğru kullanımı ''veya''dır. Ayrıca veya kelimesi birleşik yazılması gereken bir bağlaç kelimesi olarak tanımlanmıştır. Eğer veya kelimesi, ve ya olacak şekilde ayrı yazılır ise, bu yazım yanlışı oldukça yanlış ve hatalı olacaktır.