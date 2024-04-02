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Giriş Tarihi: 2.4.2024 16:01 Son Güncelleme: 2.4.2024 16:05

Veysel Karani Türbesi Nerede? Veysel Karani Mezarı Nerede, Hangi Ülkede?

Ülkemizde yer alan tarihi mekanlardan en sık ziyaret edilenler arasında kuşkusuz ki türbeler vardır. Dini konularda saygı ve sevgi kazanmış isimlerden biri olan Veysel Karani’nin kabristanı da sıklıkla pek çok Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir. Türbe hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Veysel Karani Türbesi nerede, mezarı hangi ülkede sorularını yanıtladık.

Veysel Karani Türbesi Nerede? Veysel Karani Mezarı Nerede, Hangi Ülkede?

Veysel Karani, Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış önemli bir Müslüman zattır. Hayatı hakkında pek çok kıssa oldukça ilgi görürken mezarının nerede olduğu merak edilmekte, türbesi sıkça ziyaret edilmektedir. Hal böyle olunca Veysel Karani Türbesi nerede soruna yanıt arayanlar hayli çoktur. Sizler için hem bu sorunun yanıtlarını hem de Veysel Karani mezarı nerede, hangi ülkede sorularını yanıtladık.

Veysel Karani Türbesi Nerede?

Veysel Karani yüzyıllar önce yaşamış, Peygamber Efendimizin hırkasını hediye ettiği önemli bir zattır. Kendisinin 555-560 yılları arasında Yemen'in Karen köyünde doğduğu rivayet edilmektedir. Ülkemizde yer alan Veysel Karani Türbesi ise Siirt ilimizin Baykan ilçesi sınırları içerisindedir. Türbenin tam konumu Baykan ilçesinin 8 kilometre kadar güney batısındadır. Veysel Karani Türbesine yılın her zamanı özellikle dinen önemli sayılan günlerde yoğun bir ziyaret akını olmaktadır. Ayrıca Bursa ilimizin Osmangazi ilçesinde sembolik olarak inşa edilmiş Veysel Karani Cami ve türbesi bulunmaktadır.

Veysel Karani Mezarı Nerede, Hangi Ülkede?

Veysel Karani İslam tarihi kaynaklarına göre 657 yılında vefat etmiştir. Kendisi Sıffin Savaşında Hz. Ali (a.s) safhında savaşmıştır. Rivayetlere göre naaşını almaya gelen 3 kabilenin de omuzladığı tabutlarda Veysel Karani'nin gözükmüştür. Bahsi geçen üç kabile Siirt, Şam ve Yemen'den gelmiştir. Bu bilgiler ışığında Siirt, Şam ve Yemen'deki Veysel Karani Türbelerinden hangisinin aynı zamanda kabristanı olduğu belirsizdir.

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Veysel Karani Türbesi Nerede? Veysel Karani Mezarı Nerede, Hangi Ülkede?
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