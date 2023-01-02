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Giriş Tarihi: 2.1.2023 10:05 Son Güncelleme: 2.1.2023 10:05

VHKİ Ne Demek? Ne Anlama Gelir, VHKİ Ne İş Yapar, Açılımı Nedir?

VHKİ’nin açılımı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenidir. VKHİ olmak isteyen adaylar, ilk olarak KPSS sınavına girer ve sınavda belirlenen seviyeye ulaşan adaylar, bu memurluk alanına başvuruda bulunabilirler. Günümüz şartları göz önüne alındığında bu meslek grubu ile bireylerin hemen her kurumda iş bulma fırsatına sahip olmaları ve standart memur maaşlarından fazla maaş elde edebilmeleri sebebiyle vatandaşlar VHKİ ne demek? Sorusunun cevabını araştırmaktadır. Peki, VHKİ ne demek? VHKİ ne iş yapar? İşte VHKİ ile ilgili merak edilenler…

VHKİ Ne Demek? Ne Anlama Gelir, VHKİ Ne İş Yapar, Açılımı Nedir?

VHKİ ne demek? KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) her yıl binlerce adayın hayallerinin gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Birçok meslek grubunun kariyerine yön veren bu sınav, VKHİ olmak isteyen adayları da yakından ilgilenmektedir. Hatta VKHİ olmak isteyen adaylar KPSS'de yüksek atama puanı elde etmeleri gerekmektedir. VKHİ Özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan pek çok adayın karşına çıkmakla birlikte geride kalan birçok kişi bu mesleğin tam olarak ne anlama geldiğini ve ne iş yaptığı konusunda bilgi sahibi değildir.

VHKİ NE DEMEK?

Günümüzde yeni meslek grupları giderek yayılım göstermektedir. Özellikle veri işlemleri, bilgi işlemleri ile alakalı meslek gruplarında ciddi bir artış söz konusudur. Bu nedenle de gençler bu tip meslek gruplarını araştırmak ve kimi zaman da gelecekte yapabileceği meslekler arasından seçim yapmak isteyebilir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni bir takım evrakların bilgisayara aktarılmasından, arşivlenmesine ve düzenlenmesine kadar birçok görevle yükümlüdür.

VHKİ NEDİR?

VKHİ, atama ve kurum içi unvan değişikliği gibi bazı yönergeler doğrultusundadır. Atama yolu ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olmak isteyen adaylar KPSS sınavında istenilen notu almaları gerekir. Aynı zamanda bilgisayar kullanımı konusunda bazı sertifikalara sahip olunmalıdırlar. Unvan değişikliği ile VHKİ olabileceklerin ilk başta en az meslek yüksekokulu mezunu olmaları şartı bulunmaktadır.

VHKİ NE İŞ YAPAR?

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak isteyenlerin bu meslek için gerekli bazı becerilere sahip olması meslekleri süresince işlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olacak en önemli hususların başında gelmektedir. Özellikle karmaşık verileri çözümleme ve yorumlama gibi çeşitli becerilere sahip olan kişiler kısa zamanda başarılı olabilirler. Bu meslekle alakalı en çok merak edilenlerin başında ise Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin görevleridir. O halde, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ne yapar şimdi inceleyelim;

  • VHKİ, evrakları bilgisayar ortamına aktarır.
  • Kayıtlı verileri düzene sokar ve kontrol eder.
  • Çalıştığı kurum ya da kuruluşta elektronik yazışma işlerini yürütürler.
  • Kendisine atanmış olan tüm görevleri yerine getirirler.
  • Verilerde olabilecek hataları tespit etmek ve düzenlemekle görevlidirler.
  • Çalışmış olduğu sistem ya da programlarda bir takım yenilikler hazırlayarak üst yönetime bazı önerilerde bulunurlar.
  • Personel bilgilerinin yanı sıra özlük işlemlerinin takibinden sorumludurlar.
  • Görevleri ile alakalı süreçleri prosedüre göre en uygun şekilde sürdürebilmekte VHKİ'nin görevleri arasında yer almaktadır.

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VHKİ Ne Demek? Ne Anlama Gelir, VHKİ Ne İş Yapar, Açılımı Nedir?
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