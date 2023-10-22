Victor Hugo Kitapları - Victor Hugo Şiirleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Victor Hugo, ilköğretim sıralarından itibaren eserleri takip edilen bir yazardır. Yazarın roman başta olmak üzere edebiyatın birçok alanında ortaya koyduğu eserler vardır. Söz konusu yazarın hemen hemen tüm eserleri Dünya klasikleri arasında kabul edilmiştir. Birçok ülkede edebiyat derslerinde yazarın eserleri incelenmektedir. Victor Hugo kitapları, şiirleri, hayatı ve bütün eserleri, konu ile ilgili bilgilenmenizi sağlayacaktır.

Victor Hugo Hayatı ve Bütün Eserleri

Victor Hugo, Fransız edebiyatının önemli isimlerinden biridir. 1802 yılında Fransa'da doğmuş olan yazarın yaşadığı dönem çalkantılarla dolu bir dönemdi. Yazarın yaşadığı dönem Fransa'nın monarşi ile yönetildiği dönemdi.

Victor Hugo'nun babası, Fransız ordusunda Napolyon'un subaylarından birisi idi. 1821 yılında annesini kaybeden yazar, 1822 yılında büyük aşkı ile evlenmiştir. 1885 yılında da beyninde yaşanan bir sorun nedeniyle rahatsızlanarak ölmüştür.

Victor Hugo Kitapları

Victor Hugo, yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koymuştur. Romantizm akımının öncülerinden biri olan Hugo, şiir ve düz yazı alanında usta isimlerdendir. Roman, şiir ve tiyatro alanında eserlere imza atmış olan yazardan Charles Dickins, Dostoyevski, olstoy, Camus, Oscar Wilde gibi isimler de etkilenmiştir. Yazarın öne çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Sefiller

Notre Dame'ın Kamburu

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü

Claude Gueux

Yazarın en önemli eseri kuşkusuz Sefiller'dir. Yazarın bu eseri Türk edebiyatında da incelenmektedir.