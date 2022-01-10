Vietnam Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

4 bin yıllık bir tarihi geçmişi olduğu bilinen Vietnam, dünyada ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu yerlerdendir. Büyük çoğunluğu tarımla geçinen bir üke olan Vietnam'da ağaç türleri de oldukça çeşitlilik göstermektedir. İşte, Vietnam'ın hangi bölgede olduğuna dair tüm merak edilenler...

Vietnam hangi kıtada?

Vietnam Asya kıtasında Çin hindi Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir ülkedir. Şekilsel olarak uzun ve dar bir kara parçası olan ülkenin kuzeyde Çin, batıda Kamboçya Laos, güney ve doğuda Güney Çin Denizi ile çevrilidir.

Vietnam dünya'nın hangi bölgesinde?

Vietnam Dünya üzerinde Asya kıtasının Güneydoğu bölgesinde yer alan bir ülkedir. Coğrafi olarak dağlık bir ülke olan Vietnam'da konumu itibari ile tropikal iklim hakimdir.

Vietnam hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Asya Kıtası üzerinde bulunan ülke olan Vetnam'ın başkenti Hanoi'dir. Toplam yüzölçümü 331,700 kilometrekare olup dünyanın 65. büyük ülkesidir. Uzun yıllar savaş ile bağdaştırılan bir ülke olan Vietnam günümüzde dünyanın en önemli turizm kaynaklarından birini oluşturmaktadır.

Vietnam hangi yarım kürede yer alır?

Vietnam Güneydoğu Asya'da bulunması nedeniyle kuzey yarım küre üzerinde yer almaktadır. Yüzde 25'lik bir alan ile delta ve ovalardan oluşan ülkenin geri kalanı kıraç dağlar ve ekilebilir yüksek yaylalardan oluşur.