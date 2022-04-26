Vietnam Para Birimi Nedir? Vietnam Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Vietnam Güney Asya'da Çinhindi yarımadasının doğusunda yer alan bir ülkedir. Yakın tarihte yaşadıkları savaşlar ve siyasi olayları ile hafızalarda yer tutan Vietnam'ın ekonomik gelir kaynaklarının en başında iletişim cihazları, ahşap, bilgisayar ve elektronik cihaz sektörleri gelir. Enflasyon oranı düşük seviyelerde olan Vietnam'ın yıllık ortalama ticaret hacmi 300 milyar dolar tutarındadır. Peki, Vietnam'ın resmi para birimi nedir? Vietnam para birimi sembolü nedir? İşte Vietnam para birimi hakkında ayrıntılar...

Vietnam Para Birimi Nedir?

Vietnam resmi para birimi 14 Eylül 1985 yılında State Bank of Vietnam tarafından piyasaya sürülen Vietnam Dongu'dur. Bu para birimi sadece Vietnam toprakları içinde geçerli bir para birimidir. Vietnam Döngü diğer para birimlerine kıyasla ortalama bir değeri olan para birimidir.

Vietnam Dongu'na ait 200, 500, 1000, 2000 ve 5000 dong olmak üzere 5 adet madeni para 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 ve 500.000 dong olmak üzere de 12 adet banknot para vardır.

Vietnam Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ve Vietnam arasındaki ticaret hacmi yıllık ortalama 1 buçuk milyar dolar tutarındadır. Aynı zamanda Vietnam'da 20 kadar Türk firması aktif olarak faaliyet göstermektedir. İki ülke arasında ithalat ihracat ilişkisinin yanı sıra sıkıntısız bir diplomatik ilişki de mevcuttur.

Bu bilgilere ek olarak, Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin Vietnam'da toplam 791 milyon Dolar değerinde 29 yatırım projesi bulunmaktadır. Türkiye ve Vietnam arasındaki ikili ticaret ilişkileri bilgileri ışığında, Vietnam para birimi kaç TL'dir sorusu akıllara gelmektedir. Güncel kurlara göre 1 Vietnam Dongu yaklaşık 0.00064 Türk Lirasına tekabül eder.

Vietnam Para Birimi Sembolü Nedir?

Bütün para birimlerinin dünya genelinde geçerli uluslararası para kodu ve sembolleri vardır. Vietnam Dongu'nun uluslararası para kodu VDN, sembolü ise ₫ şeklindedir.