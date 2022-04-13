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Giriş Tarihi: 13.4.2022 14:41 Son Güncelleme: 13.4.2022 14:41

Vietnam’da Saat Kaç? Türkiye Vietnam Saat Farkı İle Hanoi’de Şu An Saat Kaç?

Vietnam’da Saat Kaç? Türkiye Vietnam Saat Farkı İle Hanoi’de Şu An Saat Kaç?

Güneydoğu Asya’da yer alan Vietnam, 90 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Çinhindi Yarımadası’nın üzerinde bulunan bu ülkenin kuzeyinde Çin, batısında ise Kamboçya bulunur. Geniş bir nüfusa sahip Vietnam’ın saat dilimi merak edilmiştir. Bu durumda Vietnam’da saat kaç sorusu sıklıkla karşımıza çıkmıştır. Özellikle şehirlerarası saat farkı da bu durumda merak edilmiştir. Vietnam’da Saat Kaç? Türkiye Vietnam Saat Farkı ile Hanoi’de Şu An Saat Kaç? Yazımızın devamında sizler için bu ülkenin saat dilimi hakkında merak edilen konulara yer verdik.

Vietnam, Asya'nın güneyinde, Çinhindi Yarımadası'nın üzerinde bulunan bir ülkedir. Vietnam'ın başkenti Hanoi'dir. Hanoi, yaklaşık 8 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin en büyük kenti ise Ho Chi Minh^dir. Muhteşem doğa güzelliklerine sahip bu ülkeye dışarıdan gelen pek çok turist vardır. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla bilinen ülkede saat dilimi merak edilmiştir. Saat dilimleri, ülkelerin konumlarına göre belirlenir. Ortak saat ise, aynı meridyen üzerinde olan ülkeleri kapsar. Farklı meridyenler arasında yer alan ülkelerin arasında saat farkı oluşur. Vietnam'da, Ho Chi Minh kentinin saat dilimi yerel saat olarak belirlenir. Türkiye ile Vietnam arasında saat farkını merak eden kimseler, her iki ülkenin ortak saat dilimini esas alır. Bu durumda Vietnam'da saat kaç sorusunu cevaplamak, diğer ülkelerle olan saat farkını kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Vietnam'da Saat Kaç?

Bir Uzak Doğu ülkesi olan Vietnam, uzun ve dar bir kara parçanın üzerinde yer alır. 90 milyon nüfusa sahip ülkenin başkenti Hanoi'dir. Ülkenin en büyük kenti ise Ho Chi Minh'dir.

Ülkenin zaman dilimi, bu şehrin saat dilimi esas alınarak oluşturulur. Vietnam'ın saat dilimi, UTC+7'dir. Ülkede yıl boyunca eş güdümlü evrensel zaman olduğu için, yaz saati uygulaması yoktur.

Vietnam Türkiye Saat Farkı

Vietnam, Güneydoğu Asya'da yer alan, yoğun nüfusa sahip bir ülkedir. Ülkenin başkenti olan Hanoi, yaklaşık 8 milyona sahip, ülkenin ikinci kentidir. Vietnam'ın en büyük kenti olan Ho Chi Minh ise, ülkenin ortak saatini belirleyen kenttir.

Bir ülkenin ortak saati, başlangıç noktası olan Greenwich üzerinden belirlenir. Bu durumda 15 meridyen arasındaki noktalarda yer alan ülkeler, ortak saat dilimini kullanır. Vietnam'ın saat dilimi UTC+7'dir. Vietnam'ın batısında olan Türkiye ile arasındaki saat farkı da bu durumda farklılık gösterir. Türkiye'nin saat dilimi UTC+3'tür. Her iki ülke arasındaki saat farkı ise 4'tür.

Vietnam Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Uzak Doğu'da bulunan Vietnam ile diğer ülkelerin arasındaki saat farkı merak edilmiştir. Vietnam ile Türkiye arasında saat farkını merak edenler bunun için araştırma yapmıştır. Vietnam'ın ortak saati UTC+7 iken, Türkiye'nin saat dilimi UTC+3'tür.

Vietnam, Türkiye'nin 4 saat ötesindedir. Bu durumda aynı gün içinde Vietnam'da saat 19:00 iken, Türkiye'de saat 15:00 olacaktır.

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Vietnam’da Saat Kaç? Türkiye Vietnam Saat Farkı İle Hanoi’de Şu An Saat Kaç?
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