Virüsler Canlı Mı? Virüsler Hayvan Mı, Hangi Aleme Girer?

Bilimsel olarak tartışmaya açık olduğu bilinen "Virüsler canlı mı, hayvan mı?" sorusunun bu mikroskobik enfeksiyon etkenlerinin yapısına göre yanıtlanması gerekir. Çünkü bu şekilde "Virüsler mikroskobik bir canlı mıdır?" sorusuna da genel olarak kabul gören bilimsel veriler çerçevesinde cevap sunulabilir. Bununla birlikte "Virüsler hangi aleme girer?" diyenler için bu zorunlu hücre içi parazitlerinin nasıl sınıflandırıldığı açıklanabilir.

Virüsler Canlı Mı?

Virüslerin canlı olup olmadığı konusunda öne sürülebilen kesin bir argüman yoktur. Bunun nedeni ise canlı hücreleri enfekte ederek replike olabilen bu mikroskobik organizmaların yapılarıdır. Genel olarak canlılar grubuna dahil edilmediği bilinen virüslerin hücre yapılarının olmadığı görülür. Bununla birlikte virüslerin besini enerjiye dönüştürme gibi bir özelliğinin de olmadığı bilinir. Buna bağlı olarak virüslerin canlı olmadığı söylenir. Öte yandan virüslerin belirli bir genetik materyale sahip olduğu belirtilir. Yani bu mikroskobik enfeksiyon etkenlerinin mutasyon geçirebildiği görülür. Bu da virüslerin canlı olabileceği üzerine yapılan bilimsel tartışmaların devam etmesine yol açar. Ancak bu zorunlu hücre içi parazitlerinin temel özellikleri ve yapısı dikkate alındığı zaman "Virüsler hayvan mı?" sorusunun "hayır" olarak yanıtlanması gerekir.

Virüsler Hangi Aleme Girer?

Canlı olup olmadığı konusunda herhangi bir net bilgi bulunmayan virüsler; hayvan, bitki, bakteri ve diğer mikroorganizma türlerine bulaşabilir. Hücre yapısı olmadığı ve besini enerjiye dönüştürmediği için canlı ve cansız sınırında kalsa da bu enfeksiyon etkenleriyle ilişkili olan "Virüsler mikroskobik bir canlı mıdır?" sorusu "evet" olarak yanıtlanabilir. Çünkü incelenen bu zorunlu hücre içi parazitlerinin mikroskobik ortamda gözlemlenebildiği söylenmelidir. Belirli bir genetik materyale sahip olan virüslerin dahil olduğu alem ise "Virus" olarak adlandırılır.

Virus alemi altında türlerine ayrılan virüslerin kategorize edilmesi söz konusu olduğunda iki ayrı sınıflandırma ile karşılaşılması mümkündür. Bunların biri Baltimore, diğeri ise UVTK sınıflandırması olarak belirtilebilir. David Baltimore tarafından yapılan virüs sınıflandırmasında Roma rakamları ile oluşturulan yedi ayrı grup mevcuttur. UVTK yani Uluslararası Virüs Taksonom Komitesi'nin sınıflandırılmasında ise bu mikroskobik enfeksiyon etkenlerinin takım, familya, alt familya, cins ve türlerine ayrıldığı görülür.