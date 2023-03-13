Virüslerin Özellikleri – Bakteri ve Virüslerin Ortak Özellikleri ve Farkları Nelerdir?

Virüslerin özellikleri merak edilen konular arasındadır. Bu yüzden biz de bu konu hakkındaki araştırmamızı yaptık. Hatta çoğu zaman karıştırıldığı için bakteri ve virüslerin ortak özellikleri nelerdir onları da bulduk. Bunun yanı sıra haberimizde virüslerin canlılara benzeyen özellikleri konusu hakkında da bulduğumuz verilere de ulaşabilirsiniz. Haberimizin kalan kısmında virüslerin özellikleri hakkında edindiğimiz bilgilere erişebilirsiniz.

Virüs Nedir?

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri. Virüsler; hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin ve arkelerin de içinde bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşabilirler.

6000'den fazla virüs türü detaylı bir şekilde tarif edilse de milyonlarca türde virüs vardır. Virüsler yeryüzündeki hemen her ekosistemde bulunan biyolojk alanın en bol türüdür. Virüsün enfekte edebildiği hücrelere "konak" hücre denir ve konak türü geniş veya dar olabilir, bunu virüsün "konak özgüllüğü" belirler.

Virüsler genetik materyal taşıdıkları, üredikleri ve doğal seçilime uğradıkları için bazıları tarafından canlı kabul edilirler. Ancak canlı olarak kabul edilebilmek için gerekli bazı anahtar özellikleri (ör. hücre yapısı) taşımadıkları için virüslere "yaşamın kıyısındaki organizmalar" ve "kopyalanıcılar" denilmiştir.

Virüslerin Özellikleri

- Virüsler bakteriyolojik boyalarla boyanmazlar.

- Işık mikroskobunda görülemeyecek kadar küçüktürler.

- Hücresel organeller içermezler.

- Antibiyotiklerden etkilenmezler.

- Sadece interferon (vücut hücrelerinde sentezlenen, virüsün konak aracılığıyla protein yapımını inhibe eden proteinler) ve antiviral yöntemlerle durdurulabilirler.

- Bazı özel replikasyon enzimleri (RNA bağımlı RNA polimeraz, Ters Transkriptaz) gibi çok az sayıda enzim içerebilirler.

- Enerji üretebilmeleri için gerekli enzim ve Genleri yoktur.

- Zorunlu hücre içi parazit oldukları için sadece canlı hücrelerde çoğu alabilirler.

- organizmada hastalık yapabilen en küçük Canlı enfeksiyon etkeni virüstür.

- DNA ve RNA'dan sadece bir tanesine sahiptirler. İkisi birden bulunmaz.

- Canlı hücre dışında yaşamlarını sürdürebilmeleri mümkün değildir.

Bakteri Ve Virüslerin Ortak Özellikleri

- Her ikisi de uygun mikroskop yardımıyla gözlemlenebilir.

- Her ikisinde de nükleik asit bulunur. Yani DNA ve RNA gibi yapılar her 2 tür de de mevcuttur.

- Virüs ve bakteriler her ikisi de hastalık taşıyan organizmalardır.

- Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, öksürme, hapşırma, ateş, kusma, ishal, yorgunluk ve kramp gibi benzer semptomlara neden olabilir. Bunların tümü, bağışıklık sisteminin vücudu zararlı organizmalardan kurtarma çabasıdır.

Bakteri Ve Virüslerin Arasındaki Farklar

- Virüsler, birer canlı organizma değildir. Virüsler yalnızca enfekte ettikleri hücrelerin içinde yaşar, büyür ve çoğalır. Bakteriler ise enerji üretebilen, hareket eden ve kendi kendine çoğalabilen canlı organizmalardır.

- Virüsler, birer canlı organizma değildir. Virüsler yalnızca enfekte ettikleri hücrelerin içinde yaşar, büyür ve çoğalır. Virüsler oldukça spesifik bir şekilde hücrelere saldırır. Örneğin, bazı virüsler solunum sistemine, bazıları karaciğere, bazıları kandaki hücrelere saldırabilir. Virüslerin çoğu hastalıklara neden olur.

- Bakteriler ise enerji üretebilen, hareket eden ve kendi kendine çoğalabilen canlı organizmalardır. Bakteriler toprak, kaya, su, bitki, hayvan ve insan vücudu gibi birçok yerde yaşayabilir. Bakteriler, canlılarda birçok hayati rol üstlenir. İnsan vücudunda, insan hücrelerinden daha çok bakteri yaşar. Bakteriler, insan vücudunda ağızda, burunda ve özellikle bağırsaklarda bulunur.

- Virüsler bakterilere göre çok daha küçüktür. Virüslerin en büyüğü, en küçük bakteriden daha küçüktür. Küçük boyuttaki virüsleri görüntüleyebilmek için elektron mikroskobu kullanılır.

- Virüs ve bakterilerin farklı biyokimyaları nedeniyle enfeksiyon biçimleri çok farklıdır.

- Virüsler, bir hücreyi enfekte eder ve burada çoğalarak hücreyi terk eder. Daha sonra başka bir hücreyi enfekte eder ve sistemik bir şekilde vücuda yayılır. Grip, kızamık, çocuk felci ve AIDS virüslerin sebep olduğu hastalıklardır.

Hastalığa yol açan bakteriler ise genellikle doğru fırsat ortaya çıktığında enfekte olur. Bakteri enfeksiyonu genellikle vücudun bir bölümü ile sınırlıdır. Zatürre, tüberküloz, tetanoz ve gıda zehirlenmesi bakterilerin sebep olduğu hastalıklardır.

- Virüslerin sebep olduğu hastalıklara viral enfeksiyon, bakterilerin sebep olduğu hastalıklara ise bakteriyel enfeksiyon adı verilmektedir.

- Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotikler kullanılmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilen antibiyotikler, virüslere karşı etkinli değildir.