Viskozite Nedir? Viskozite Ne Demek, Neye Bağlıdır Sıcaklık İle İlişkisi Nedir?

Viskozite nedir konusu; Isaac Newton tarafından yapılan çalışmalar bütününün sonucunda, ortaya konmuş bir takım yanıtlardan oluşmaktadır. Buna bağlı olarak, fizik ve kimya alanlarında merak edilen bazı hususlar ise; Sıcaklık arttıkça viskozite ne olur, viskozite belli başlı durumlarda azalır mı yoksa artar mı gibi örneklendirilebilmektedir. Dilerseniz, Viskozite sıcaklık ilişkisi hakkında detaylı bilgilere beraber bakalım...

Viskozite Nedir?

Viskozite; ilgili bilim dalları tarafından, ağdalık, akmazlık veya akışkanlık durumuna karşı gelişen direnç olarak ifade edilmiştir. Viskozite, akışkan bir maddenin, yüzey gerilimi tarafından deforme olmamak adına gerçekleştirdiği direncin ölçüsü olarak da bilinmektedir. Akışkan olanın, akma eylemine karşı göstermiş olduğu iç mukavemet olarak da ifade edilebilmektedir. Viskozite seviyesi yukarıda olan sıvı maddeler ise ''ağdalı'' ismi ile ifade edilebilmektedir. Bütün gerçek akışkan yapıda olan maddeler; üst gerilim durumuna karşın mukavemet gösterebilmektedirler. Ayrıca, yüzey yahut üst gerilimine hiçbir hususta karşı güç yansıtmayan bir akışkan ise "ideal akışkan" olarak tanımlanmaktadır.

Viskozite Ne Demektir ve Neye Bağlıdır?

Viskozite, akışkan bir maddenin, yüzey gerilimi olarak ifade edilen hususun altında ve bu duruma bağlı olarak deforme olmamak adına gösterdiği yahut geliştirdiği direnç faaliyetinin bir ölçüsü olarak bilinmektedir. Başka bir tanımlama ile viskozite, bir akışkan maddenin akma durumuna karşı göstermiş olduğu iç sürtünme durumu olarak da ifade edilmektedir. Ayrıca merak edilen bir konu olarak viskozite neye bağlıdır hususu da şu şekilde açıklanabilmektedir;

Viskozite; sıcaklığa ve ısıya bağlıdır. Bu duruma bağlı olarak sıcaklık durumu yükseldikçe viskozite de azalmaktadır.

Viskozite; basınca bağlıdır. Basınç olgusu yükseldikçe viskozite artmaktadır.

Viskozite; moleküllerin büyüklüğüne ve şekline de bağlı olmaktadır. Moleküller ne kadar büyük olur ise viskozite de o denli büyük olmaktadır.

Viskozite; moleküller arasında bulunan çekim gücüne de bağlı olmaktadır. Yani, moleküller arasındaki çekim gücü ne kadar artar ise viskozite de o denli çoğalacaktır.

Viskozitenin Sıcaklık İle İlişkisi Nedir?

Viskozitenin sıcaklık ile ilişkisine bağlı olarak ifade edilen en yaygın durum; viskozite konusu içerisindeki sıcaklık etkisi olmaktadır. Bu duruma göre; viskozite olgusu, sıcaklık ile birlikte değişim ve farklılık göstermektedir. Akışkan olan maddelerin viskozitesi üstüne ısı ve sıcaklığın etkisi altındaki başkalık, moleküler yapının değişik olmasından meydana gelir. Pek çok sıvı maddenin viskozitesi sıcaklık ve ısı durumu çoğaldıkça, düşmektedir. Sıcaklık veya ısı yukarı doğru çıktıkça, moleküller arasında mevcudiyetini korumakta olan ''kohesif kuvvetler'' aşağıya doğru iner ve akış durumu daha serbest hale gelebilir.