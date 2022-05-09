Vitaminlerin Görevleri Ve Özellikleri - Vitamin Çeşitleri Hangi Besinlerde Bulunur, Ne İşe Yarar?

İnsan vücudundaki tüm organların ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan vitaminler çeşitlilik gösterir. Tükettiğimiz besinlerde bulunan vitaminler, bağışıklığı kuvvetlendirmekte ve bizleri hastalıklardan korumaktadır. Vitaminler; A, B, C, D, E, K vitamini ve folik asit şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Bu organik bileşiklerin ortak özelliği, bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Vücut direncini arttıran bu vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğu merak edilmiştir. Genellikle kırmızı ette, yeşil sebze ve turunçgillerde bulunan bu vitaminlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği de merak edilen bir konudur. Hangi vitaminin insan vücuduna nasıl bir etkisi olduğu sıklıkla araştırılmıştır. Bu durumda vitaminlerin görevleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Faydalarıyla bilinen vitaminlerin görevleri ve özellikleri çeşitlilik gösterir.

Vitaminlerin Görevleri

Vücudumuzdaki tüm organların ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan vitaminlerin hayatımızda önemli bir yeri vardır. Vitaminler çeşitlilik göstermekle beraber her bir vitaminin vücudumuzda farklı etkileri vardır. Vitaminler genel olarak suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler olarak ikiye ayrılmıştır. Suda eriyen vitaminler; C, B1, B2 ve B6 şeklindedir. Yağda eriyen vitaminler ise; A, D, E, K ve Folik asittir. Bu vitaminlerin ortak özelliği ise, bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.

Vitaminin Görevi

İnsan vücudu için gerekli olan vitaminlerin pek çok görevi bulunur. Önemli vitaminler arasında yer alan A vitamini, göz ve diş sağlığına iyi gelir. Bu vitamin, ödemlerin vücuttan kolaylıkla atılmasına yardımcı olur. A vitamini kansızlığa da iyi gelir. B vitamini; cildin sağlıklı görünmesini sağlar, saçların dökülesini ve kepek oluşumunu engeller. Suda eriyen vitaminlerden birisi olan C vitamini, özellikle grip ve nezle gibi hastalıkların önüne geçer.

D vitamini, kemik direncini arttırır. Kemiklerin gelişimi için önemli bir vitamindir. D vitamini ayrıca, insülinin yapımında olumlu etkileri vardır. E vitamini, güçlü bir antioksidan olarak damar tıkanıklığına karşı koruyucu bir etkisi vardır. K vitamini ise, kemiklerin çok daha kuvvetli olmasını sağlar. Bu vitamin, böbreklerde fazla kalsiyum birikmesini önleyerek, kişiyi böbrek hastalıklarına karşı korur.

Vitaminlerin Görevi

Bağışıklığı güçlendiren ve kişiyi pek çok hastalıktan koruyan vitaminlerin görevleri ve özellikleri sıkça merak edilmiştir. Vitaminler çeşitlilik göstermekle beraber, hepsinin ortak özelliği bağışıklığı güçlendirici etkisi olmasıdır. Bunun yanı sıra, bu vitaminlerin görevleri ve özellikleri birbirinden farklıdır.