Kişiler televizyonlarda her gün izledikleri programlardan, okudukları kitaplardan ya da gazetelerden ve sosyal medyadan pek çok yeni kelime duyar ve okur. Sözcük dağarcıklarını geliştirmek isteyen kişiler ise bu kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını öğrenmek için araştırma yaparlar. Biz de hazırladığımız yazı da gün içinde kullanılan vitrin kelimesi hakkında merak edilenleri toparladık. İşte, Vitrin eş anlamlısı nedir? Vitrin kelimesinin eş anlamlısı.

Vitrin kelimesinin anlamı

Vitrin kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumu'nda şu şekilde yer alır: Bir mağazanın ya da dükkanın dış tarafında ürünlerin sergilenmesi için ayrılan camlı bölme. Vitrin kelimesinin kökeni ise Türkçe değildir. Fransızca vitrine kelimesinden türeyen ve dilimizde vitrin olarak kullanılmaya devam eden bu kelimede aslında vitre kelimesinden ortaya çıkmıştır. Vitre kelimesi de Fransızcada cam demektir.

Vitrin kelimesinin eş anlamlısı

Bir mağazanın ya da dükkânın dış tarafında ürünlerin sergilenmesi için ayrılan camlı bölme olarak Türk Dil Kurumu'nda tanımlanan ve kökeni Fransızcadan gelen vitrin kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi vardır. Bu da camekandır. Camekan kelimesinin vitrin yerine kullanılması yerindedir ve yanlış bir anlaşılmaya yol açmaz. Ancak genel olarak bakıldığında vitrin kelimesi daha şık bir ifade şekli olduğu için kişiler eş anlamlısı olan camekan yerine vitrin kelimesini daha sık tercih edebilir.

Vitrin kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Fransızca vitrine kelimesinden türeyerek günümüzde vitrin olarak kullanılan bu kelime ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Vitrindeki malzemeleri indirip tek tek sildi.

Yeni sezon ürünleri mağazanın vitrinine yerleştirildi.

Evin en dikkat çeken yerine koyduğu vitrinde aile yadigarı eşyaları sergiliyor.

Vitrin kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım