Vitrin Eş Anlamlısı Nedir? Vitrinin Eş Anlamlısı

Bazen sınavlarda bazen bulmacalarda karşımıza çıkabilen eş anlamlı sözcüklerin öğrenilmesi kelime dağarcığımızı genişletip güçlendirmektedir. Hobi için de araştırılan eş anlamlı kelimeler, metin hazırlarken de hayat kurtarıcı niteliğe sahip. Yazıyı farklılaştırmak için bir kelimenin eş anlamlısının kullanılması mümkün. Vitrin kelimesi de eş anlamlıya sahip kelimelerden biri. Vitrinin 1 adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

VİTRİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dilimize Fransızca'dan geçen 'vitrin' kelimesinin eş anlamlısı, dilimize Farsça'dan geçen "camekân" kelimesidir.

Vitrin ve camekân kelimeleri anlamdaş olduğu için birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler.

Vitrin kelimesinin İngilizce'deki karşılığı "showcase"tir.

VİTRİN KELİMESİNİN ANLAMI

Vitrin kelimesi, Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şu anlamlara gelmektedir:

Bir dükkân ya da mağazanın, dışardan camla ayrılan ve mal / eşya sergilenen yeri.

İçine konan şeylerin görünmesi adına yapılan camlı bir dolap.

VİTRİN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Annem vitrinin tozunu almamı söyledi.

Büyükannem vitrinde sergilediği bardakları hiç kullanmaz.

Vitrindeki gelinlikte gözüm kaldı.

VİTRİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM