Viyana Kongresi Sonuçları - Viyana Kongresi’nde Alınan Kararlar, Tarihi, Önemi ve Osmanlıya Etkileri

Viyana Kongresi sonuçları, günümüzde dahi etkisi görülen ve pek çok tarihçinin oldukça önem verdiği konulardan bir tanesidir. Sonuçlarına ek olarak Viyana Kongresi'nde alınan kararlar ve tarihi da genellikle tarih derslerinde ve tarih severlerin araştırmalarında karşılaşılan konulardandır. Avrupa'nın katıldığı en önemli kongrelerden bir tanesi olan Viyana Kongresi hakkında en çok araştırılan "Viyana Kongresinin sonuçları, önemi ve Osmanlıya etkileri" gibi başlıkları sizler için bu araştırdık ve bu yazımızda derledik.

Viyana Kongresi Nedir?

Viyana Kongresi, Napolyon savaşları sebebi ile bozulan Avrupa'nın siyasi durumunu düzenlemek ve Avrupa'nın gelecekte alacağı kararları belirlemek amacıyla toplanmıştır. Kongreyi 4 büyük devlet yani İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya yönetmiştir. Kongre başkanı ise Avusturya Başbakanı Prens Metternich olarak karşımıza çıkar.

Viyana Kongresi Nedenleri

Avrupa'da uzun süren savaşlar sonucunda çok fazla güç kaybedilmiş ve hiçbir ülkenin savaş isteği kalmamıştır. Bu nedenle diplomasi kullanılarak anlaşma yollarına başvurulmuştur. Viyana Kongresinin toplanmasının nedeni Fransız İhtilali ve Napolyon'dan kaynaklanan sorunların çözülmesi ve Avrupa'da kalıcı huzurun sağlanmasıdır. Avrupa'lılar Napolyon'un mağlup olmasından sonra yeni bir düzen getirmek ve Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan fikirleri önlemek için bu kongreyi düzenlemişlerdir.

Viyana Kongresi Sonuçları

Avrupa'da yeni bir statü dengesi kurulmasının en önemli nedeni Viyana Kongresi'nin getirdiği sistem değişikliğidir. Bu kongrede yalnızca siyasal amaçlar ve istekler üzerine kararlar verildiğinden Fransız İhtilalinin bir sonucu olarak tüm dünyaya yayılan insan ve vatandaşlık hakları göz önüne alınmamıştır. Özgürlük kısıtlayıcı kararlar bulunması nedeniyle bu kongrede alınan kararların aktif bir şekilde uygulanması silah zoru ile olmuştur. Avrupa'da yeni bir statüye sahip olan Rusya, İngiltere, Prusya ve Avusturya kendi çıkarlarını gözetmişlerdir. Viyana Kongresinin bu denli muhafazakar ve milliyetçiliğe karşı olması sonucunda Başta Fransa'da olmak üzere pek çok devlette monarşilere karşı devrimler olmuştur. Demokratik ve milliyetçi talepler güçlükle önlenebilmiştir.

Viyana Kongresi'nde Alınan Kararlar, Tarihi

Viyana Kongresi, 15 Eylül 1814- 9 Haziran 1815 tarihleri arasında Viyana'da toplanmıştır. Kongrenin kararları ise şu şekildedir:

1792 senesinden sonra Fransa'nın elde ettiği tüm topraklar üzerinde yeniden otoriteye sahip olacak.

İngiltere Yeni Adaları ve Malta'yı yönetecek.

Rusya; Finlandiya, İsveç ve Norveç toprakları üzerinde hakimiyete sahip olacak.

Prusya, Posen bölgesini, Saksonya'nın önemli ve geniş bölümü ve Ren'in batı kıyılarını otoritesi altına alacak.

Avusturya devlet sınırlarını genişletecek.

Nederland Devleti, Viyana Kongresinden sonra Belçika ve Hollanda'nın birleşmesinden oluşacak.

Viyana Kongresi Osmanlıya Etkileri

Osmanlı Devleti'nin Viyana Kongresine katılmamasına rağmen, bu kongrede alınan kararlardan etkilenmiştir.

İngiltere ve Avusturya Osmanlı'nı toprak bütünlüğünün Avrupa'nın ortak garantisi altına alınması fikrini ortaya koymuştur. Rusya bundan memnun olmadığı için güney Amerika'da bulunan İspanyol sömürgelerin böyle bir granti altına konulmasını istemiştir ancak bu da İngiltere'nin işine gelmediğinden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü konusunda ısrar edilmemiştir.