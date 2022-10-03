Viyana Kuşatması Tarihi- 1. ve 2. Viyana Kuşatması Hangi Padişah Döneminde Oldu, Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Viyana Kuşatması tarihi incelendiğinde Viyana'nın Osmanlı tarafından iki defa kuşatıldığı görülebilir. Bu kuşatmaların ikisi de çeşitli nedenlerle başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Bu bakımdan Viyana Kuşatması kaç yıl sürdü sorusu tarihsel açıdan önem taşır. Bunun yanında Türkler Viyana'yı kaç kez kuşattı sorusu da bilinmesi gerekenlerdendir. 1. ve 2. Viyana kuşatması hangi padişah döneminde oldu, nedenleri ve sonuçları neler sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

1. ve 2. Viyana Kuşatması Nedir?

Batı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görülen Viyana tarihte birçok devletin saldırısına uğramıştır. Viyana'yı kuşatma altına alan devletlerden birisi de Osmanlı Devleti'dir. Akdeniz- Almanya ticaret yolu üzerinde yer alan Viyana aynı zamanda Tuna nehrinin çevresindeki yerlerin kontrolü açısından stratejik öneme sahiptir. Bu da Viyana'nın sürekli olarak başka devletlerin kuşatması altında kalmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti farklı dönemlerde iki defa Viyana'yı kuşatma altına almıştır.

1. ve 2. Viyana Kuşatması Hangi Padişah Zamanında Yapılmıştır?

Birinci ve ikinci Viyana Kuşatmaları farklı padişahların dönemlerinde olmuştur. Bu kuşatmaların ilki 27 Eylül- 16 Ekim 1529 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından gerçekleştirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ordusunu komuta etmiş ve Budin Kalesini Fethettikten sonra Avusturya'ya yönünü çevirmiştir.

120 bin kişilik ordu ile Viyana kapılarına dayanmıştır. Ancak çetin kış şartları ve aylarca süren kuşatmadan yorulan askerlerin durumu kuşatmanın başarılı olmadan sonlandırılmasına neden olmuştur. Aynı zamanda Alman ordularının bölgeye yaklaşma haberi de kuşatmanın kaldırılmasına neden olmuştur.

İkinci Viyana Kuşatması ise 1683 tarihinde IV. Mehmet döneminde yaşanmıştır. IV. Mehmet sırasında 11 bin asker, 5 bin sivil ile kuşatmayı başlatmıştır. Ancak Lehistan Kralı tarafından gönderilen yardımlar Osmanlı Devleti'nin yenilmesine neden olmuştur. Bu kuşatma Osmanlı Devleti tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir.

İkinci Viyana Kuşatmasının Sebepleri

İkinci Viyana kuşatmasının önemli nedenleri vardır. Bunlar arasında şu nedenleri saymak mümkün olabilir:

Orta Macaristan bölgesinde yaşayan Macarların Avusturya Devleti tarafından zulüm görmesi

Avusturya'nın Macarlardan aldığı yüksek vergiler

Avusturya baskısına dayanamayan Macarların İmre Tököli liderliğinde ayaklanma gerçekleştirmeleri

Katolik Avusturya'nın Ortodokslar üzerindeki baskıları.

Bu genel nedenler yanında Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde Avrupa'daki ilerleyişlerini sürdürmek istemiştir. Bunun için de Birinci Viyana Kuşatması nedenleri ile aynı sebeplerden dolayı kuşatma gerçekleştirilmiştir. Ancak kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

İkinci Viyana Kuşatmasının Başarısız Olma Nedenleri

İkinci Viyana Kuşatması büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlığın altında farklı nedenler vardır. Kuşatmanın sonuçları arasında şunlar sayılabilir:

Viyana şehrinin etrafında büyük surların varlığı

Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa orduya ait topları kuşatmaya getirmemiştir.

Avrupalı devletler Avusturya'nın yardımına gelmişlerdir.

Kuşatma sırasında Osmanlı Devleti'ne yardım etmesi beklenen Kırım Hanı'nın Leh ordularını engelleyememesi

Hazırlıkların tamamlanmadan kuşatmanın başlatılması

Kırım Hanı çekilince Lehistan'ın Avusturya yardımına gelmesi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın şehrin yağmalanmasına izin vermemesi. Bunun orduda isteksizlik yaratması

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın şehrin yıkarak fethetmek yerine kendisinin teslim olmasını beklemesi

Kuşatmanın uzun sürmesi ve erzakların tükenmesi

Gibi nedenler kuşatmanın başarısız olmasına neden olmuştur.

1. ve 2. Viyana Kuşatması Hangi Padişah Döneminde Oldu, Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Birinci ve İkinci Viyana kuşatmaları birçok siyasi ve ekonomik sonuçları beraberinde getirmiştir. İkinci Viyana Kuşatması sonrasında Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü anlaşılmıştır. Osmanlı Duraklama Dönemi'ne girmiştir. Bu kuşatmada Osmanlı'nın yenilmesi ile Avrupa daha da güçlenmiş ve hırslanmıştır. 16 yıl sürecek olan Kutsal- İttifak savaşlarına neden olmuştur.