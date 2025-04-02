Vize krizinde öğrenciler kazandı

İtalyan üniversitelerinden lisans ya da yüksek lisans için kabul almalarına ülkeden vize alamayan Türk öğrencilerin açtığı davalar olumlu yönde sonuçlandı. Euronews Türkçe'nin haberine göre Türk öğrencilerin aylardır süren vize mağduriyetlerinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Roma'daki mahkeme, eğitim vizesi taleplerine ret verilmesi üzerine İtalya'ya karşı itiraz davaları açan öğrencilerin haklı olduğu yönünde kararlar almaya başladı. Dava kazananların sayısı yaklaşık 10'u buldu, bunlar arasındaki 4 öğrenciye mahkemenin tebliğinin ardından vizeleri verildi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

İtalyan üniversitelerinden lisans ya da yüksek lisans için kabul almalarına rağmen bine yakın kişinin bu haklarından yararlanamamasının ardından öğrenciler kasım ayında harekete geçmişti. Yüzlerce öğrencinin başvurusuna verilen ön ret ya da kesin ret mektubunda, 'iltica riski", "maddi yetersizlik" ya da "maddiyatın güvenilir olmaması" gibi nedenler yer aldı. Bunun üzerine, sosyal medya platformlarında örgütlenen öğrenciler basın açıklamaları yaptı. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi İtalya'nın Türkiye'deki misyon temsilciliklerinin bu tavrını kamuoyuna duyurdu. Öğrenciler vize başvurularını sonuçlandırılmasında yasal süre olarak belirtilen 90 günün geçirildiğini, "haksız" ve "temelsiz" gerekçelerle ret kararlarının verildiğini öne sürdü.