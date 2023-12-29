Vizyon ve misyon kavramları oldukça basit bir şekilde özetlenebilir ve öğrenilebilir. Fakat bu kavramları öğrenmeden önce bilinmesi gereken ilk konu, bu iki kavramın birbirini tamamen bağlayıcı kavramlar olduğudur. Yani ikisi birbirinden bağımsız değildirler. Kurum ya da kuruluşun başarısını birlikte belirlerler. Vizyon ve misyon arasındaki fark nedir, vizyon ve misyon aynı şey mi, farklı mı konuları bu bilgiler dikkate alınarak incelenmelidir.

Vizyon ve Misyon Arasındaki Fark Nedir?

Vizyon ile misyon arasındaki temel farklı en açıklayıcı şekilde aktarabilmek için, iki kavramı ayrı başlıklar altında incelemek ve temel özelliklerini anlatmak en sağlıklı yöntemlerden bir tanesi olacaktır.

Misyon: Bir organizasyonun ya da kurumun esas amaçlarını, kuruluş nedenini ve ne çeşit değerleri temsil ettiğini tanımlamaktadır. Misyon, kurumun bugünkü durumunu ve işlevselliğini vurgular. Çoğu zaman kısa vadeli ve somut hedeflere dikkat çeker.

Vizyon: Organizasyonun, kurum ya da kuruluşun ilerideki hedeflerini, uzun vadeli amaçlarını ve nereye ulaşmak istediğini anlatır. Vizyon, ilham verici, özgün bir gelecek tasarlar, kurumun ideal haline kavuşmasını ve başarıları yakalamasını sağlar.

Vizyon ve Misyon Aynı Şey Mi, Farklı Mı?

Vizyon ve misyon aynı şey değil, birbirinden farklı kavramlardır. Fakat bu iki kavram birbirini çok güzel tamamlayan iki önemli unsurdur.

Bir üst başlıkta tanımlamaları yapılan vizyon ve misyon arasındaki ayrımı kısaca özetlemek gerekirse; misyon daha çok bugünkü durumu açıklarken, vizyon ise gelecekteki hedefleri ve ideal durumu işaret etmek için kullanılır.

Bir kurum, kuruluş ya da organizasyonun misyon ve vizyonları birbirine ne kadar uyumlu ve yakın olursa hedeflerin gerçekleşme, işin büyüme ve amaca ulaşma oranı bir o kadar fazlalaşır.