Vodvil Nedir? Tiyatroda Vodvil Ne Demek, Nasıl Ortaya Çıktı, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Vodvil nedir hakkında hiç bilinmedik bir perspektiften bakılarak cevap vermek icap eder. Tiyatro adı altında farklı bir işleyiş tarzı vardır. Toplumsal normları vodvil tiyatro oyunları ile görmek ve inceleme fırsatı bulmak mümkündür. Eğer bir kişi tiyatroda vodvil ne demek olduğunu bilerek oyunu izlemeye giderse daha anlamlı olur. Çünkü oynanan oyun içerisinde mesaj verilmek istenen toplumsal bir konu vardır. Bu tür konuların analizi akademik açıdan da değerlidir. Vodvil örnekleri bu açıdan değerli ve üstünde durulması gereken bir alandır.

Vodvil Nedir?

Herhangi bir sanat dalı bünyesinde mizah barındırsa da aslında mesajlarda vermektedir. Öreğin eski döneme ait bir şiir yani edebiyat alanı değerlendirildiğinde toplumun normunu ya da yapısını ortaya çıkaran mesajlar içermektedir. Başka bir örnek olarak şarkılarda verilebilir. Bazı şarkı sözlerinde toplumsal bir meselenin aktarımı da yapılmaktadır. Aslında bunların hepsi sosyolojik bir alanı kapsar. Çünkü bazı olgulardan, bahsedilen döneme ait toplumsal yapıya ulaşmak mümkündür. Tiyatroda edebiyat ve şarkı gibi görev gören bir sanat dalıdır. Özellikle vodvil tiyatrosu toplumsal sorunları ele alan tiyatro çeşididir. Vodvil tiyatrosunda toplumsal sorunlar, mizahi bir açıyla ele alınır.

Tiyatroda Vodvil Ne Demek, Nasıl Ortaya Çıktı, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Geçmiş tarihe bakıldığında bazı toplumsal sorunlar küresel özelliği paylaşmaktadır. Yani dünyanın bir ucunda yaşanan sorun ile diğer ucunda yaşanan sorun bazen aynı olabiliyor. Toplumun sınıfsal bir ayrıma bölünmesi de geçmişe bakıldığında küresel bir sorun olmuştur. Toplumlarda sınıfsal fark ortaya çıktığında, vodvil tiyatrosunun da doğuşu olmuştur. Vodvil tiyatrosunun en önemli özelliği, toplumsal sorunların merkeze alınarak ve mizahi bir bakış açısıyla oynanmasıdır. 18.yy'dan bu yana birçok vodvil tiyatro örnekleri vardır. Nivelle de La Chausse ve Richard Steele vodvil tiyatro dalında en popüler isimlerdir.