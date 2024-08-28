Voleybolda Libero Ne Demek? Voleybolda Libero Ne Yapar, Nerede Durur?

Voleybolda takımlar altı kişiliktir. Her bir oyuncunun da takımda ayrı ve oldukça önemli görevi vardır. Voleybolda mevkiler beş ana role ayrılmıştır. Bunlar: Pasör, pasör çaprazı, smaçör, orta oyuncu ve liberodur. Her mevkinin de oyun içinde önemli bir rolü vardır. Libero da merak edilen, önemli roller arasında yerini almaktadır. İşte merak edilen voleybolda libero ne demek ve voleybolda libero ne yapar, nerede durur sorusunun cevabı ve detayları.

Voleybolda Libero Ne Demek?

Voleybolda takım içinde farklı renkte forma giyen ve orta oyuncu ile dönüşümlü olarak oynayan savunma oyuncusuna libero denmektedir.

Voleybolda Libero Ne Yapar, Nerede Durur?

Takım içindeki en kısa boylu oyuncu genel olarak takımın liberosudur. Libero, servisleri karşılamak için havuza atılan düşük topları çıkarma görevini üstlenir. Merak edilen bir diğer soru ise liberonun takım içinde nerede durduğudur. Voleybolda liberonun pozisyonu arka sahadır.