Volkanik Dağlar Haritası - Türkiye’deki Volkanik Dağlar Nelerdir, Kaç Tane Aktif Yanardağ Var?

Aktif yanardağlar hangi bölgelerde sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Türkiye'deki yanardağlar günümüzde aktiflik göstermese de araştıran ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Volkanik dağlar haritası incelendiğinde kişiler tüm bu sorularının yanıtlarını alabilirler. Bunun yanında en çok merak edilen konulardan birisi de volkanik dağlar nasıl oluşur sorusudur. Türkiye'deki volkanik dağlar nelerdir, kaç tane yanardağ var sorularını araştırdık ve sizler için yanıtladık.

Yanardağ Nasıl Oluşur?

Yanardağlar, volkanik faaliyetler sonrasında ortaya çıkan ve püskürmeler sonrasında açığa çıkan maddelerin birikimi ile birlikte volkanik dağlar oluşur. Volkanik maddeler sıvı, gaz ve katı halde püskürür. Bunlar da lav olarak isimlendirilirler.

Lavlar ise volkanik kökenli taşlar olan granit, andezit ve bazalt gibi kayaçların temelini oluşturan bir maddedir. Bu maddeler soğuduklarında kökeni volkanizmaya dayanan taşların oluşumu başlar. Katı halde püsküren maddeler tüf olarak isimlendirilir. Bunlar volkan külü, volkan bombası lapill ve volkan kumu gibi maddeler içerir. Volkanik dağlar da bu maddelerin yeryüzünde soğuması neticesinde oluşuyor.

Türkiye'deki Volkanik Dağların Özellikleri

Türkiye'de bulunan volkanik dağlar bulundukları yerlere göre farklı özellikler gösterebilir. Bu dağların özellikleri hakkında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Bu volkanik dağların tamamı sönmüş volkanik dağlardır.

En fazla İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunurlar.

Volkanik dağların yoğun olduğu yerler maden bakımından da zengin yerlerdir.

Tüf bulutu oluşumundan dolayı bu dağların çevresindeki topraklar da son derece zengin topraklardır.

Volkanik dağlar aynı zamanda bir hat boyunca sıralanmışlardır. Bu nedeni de fay hatları ile paralellik gösteriyor olmasıdır.

Uludağ kış tatilinde çok bilinen bir yer olmasının yanında bir sönmüş volkanik dağdır. Derinlik volkanizması olarak bilinir.

Ege Bölgesi'nde bulunan Volkanik Kula Dağı, Türkiye'nin en genç volkanik arazisidir. Aynı zamanda burası jeopark alanıdır.

Gibi özelliklerden bahsetmek mümkündür.

Türkiye'deki Volkanik Dağlar Nelerdir, Kaç Tane Yanardağ Var?

Türkiye'deki volkanik dağlar günümüzde aktif dağlar değildir. Sönmüş volkanik dağ olarak bilinirler. Ancak Türkiye'nin birçok yerinde varlıklarını korumaya devam ediyorlar. Bu dağların bölgelere göre farklı sayılarda olduğu söylenebilir. Bölgelere göre incelendiğinde şunları söylemek mümkündür:

Marmara Bölgesi: Uludağ

Doğu Anadolu Bölgesi: Nemrut, Ağrı, Tendürek, Süphan Dağları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Karacadağ

Akdeniz Bölgesi: Hatay Hassa Bölgesi

Karadeniz Bölgesi: Köroğlu Dağları

Ege Bölgesi: Kula Tepeleri

İç Anadolu Bölgesi: Karacadağ, Karadağ, Hasandağı, Erciyes ve Melendiz Dağları

Türkiye'nin aktif olmayan volkanik dağları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Volkanik Dağ Haritası

Türkiye'de bulunan tüm volkanik dağları şu haritadan görmeniz mümkün olabilir: