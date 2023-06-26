Volkanik Dağlar Haritası - Türkiye’deki Volkanik Dağlar Nelerdir, Kaç Tane Aktif Yanardağ Var?

Aktif yanardağlar hangi bölgelerde sorusuna yanıt arayan birçok kişi bulunuyor. Türkiye'deki yanardağlar günümüzde aktiflik göstermese de araştıran ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Volkanik dağlar haritası incelendiğinde kişiler tüm bu sorularının yanıtlarını alabilirler. Bunun yanında en çok merak edilen konulardan birisi de volkanik dağlar nasıl oluşur sorusudur. Türkiye'deki volkanik dağlar nelerdir, kaç tane yanardağ var sorularını araştırdık ve sizler için yanıtladık.
Yanardağlar, volkanik faaliyetler sonrasında ortaya çıkan ve püskürmeler sonrasında açığa çıkan maddelerin birikimi ile birlikte volkanik dağlar oluşur. Volkanik maddeler sıvı, gaz ve katı halde püskürür. Bunlar da lav olarak isimlendirilirler.
Lavlar ise volkanik kökenli taşlar olan granit, andezit ve bazalt gibi kayaçların temelini oluşturan bir maddedir. Bu maddeler soğuduklarında kökeni volkanizmaya dayanan taşların oluşumu başlar. Katı halde püsküren maddeler tüf olarak isimlendirilir. Bunlar volkan külü, volkan bombası lapill ve volkan kumu gibi maddeler içerir. Volkanik dağlar da bu maddelerin yeryüzünde soğuması neticesinde oluşuyor.
Türkiye'de bulunan volkanik dağlar bulundukları yerlere göre farklı özellikler gösterebilir. Bu dağların özellikleri hakkında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:
Gibi özelliklerden bahsetmek mümkündür.
Türkiye'deki volkanik dağlar günümüzde aktif dağlar değildir. Sönmüş volkanik dağ olarak bilinirler. Ancak Türkiye'nin birçok yerinde varlıklarını korumaya devam ediyorlar. Bu dağların bölgelere göre farklı sayılarda olduğu söylenebilir. Bölgelere göre incelendiğinde şunları söylemek mümkündür:
Türkiye'nin aktif olmayan volkanik dağları arasında yer alıyor.
Türkiye'de bulunan tüm volkanik dağları şu haritadan görmeniz mümkün olabilir: