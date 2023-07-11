Volkanik Dağlar Nasıl Oluşur? Türkiye’deki Volkanik Dağlar Nerede, Hangileri?

Volkanik dağlar nasıl oluşur sorusu, coğrafya kadar fizik alanının da ilgi konusudur. Volkanik dağ denildiğinde insanların aklına lav adı verilen sıvı püskürten yapılar gelir. Peki, volkanik dağlar nerede görülür? Türkiye'de de çok sayıda volkanik dağ vardır. Türkiye deki volkanik dağlar nerede ve bu dağlar hangileri gibi konuların araştırılması genel kültür açısından da çok önemlidir. Türkiye'deki volkanik dağlar haritası ve isimleri yazımızın devamında.

Volkanik Dağlar Nasıl Oluşur?

Volkanik dağlar, volkanik faaliyet sonucunda yeryüzüne fışkıran maddeler nedeniyle oluşur. Lavlar katı, sıvı ve gaz halde yeryüzüne çıkar. Ortaya çıkan aşırı sıcak lav kalıntıları esasında magma tabakasından çıkan bir maddedir. Bu madde granit, andezit ve bazalt gibi maddelerin de hamurunu oluşturur. Lav soğudukça, volkanik kökenli olan kayaçlar ortaya çıkar. Lav, katı şekilde püskürüyorsa buna tüf adı verilir. Tüf ve lav akıntıları, ortaya çıkan volkanik maddelerin soğuması sonucu oluşur.

Hâlihazırda aktif olan ya da aktifliğini yitirmiş, yani sönmüş olan volkanik dağlar koni şeklindedir. Bu şekil, volkanik lavların soğuması sonucunda oluşur. Oluşan şekle volkan konisi ismi de verilir. Volkan konisinin ağız kısmı da krater olarak adlandırılır. Kraterlerin iç kısmında ise magma tabakasına kadar inen bir baca vardır. bu baca da volkan bacası olarak bilinir.

Türkiye'deki Volkanik Dağlar Nerede?

Türkiye'de çok sayıda volkanik dağ vardır. Fakat bu dağların hiçbiri hâlihazırda aktif değildir. Söz konusu volkanik dağlar "sönmüş volkanik dağ" olarak isimlendirilir. Ülkemizde yer alan önemli volkanik dağlar aşağıda sıralanmıştır.